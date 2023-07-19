書展2023｜「獎門人」玩噴奶 汪明荃稱唔適合自己：以前冇玩得咁癲 (18:44)

阿姐笑說：「現在的綜藝又不太適合我，他們玩噴奶，我自己唔玩得，驚效果不好。我以前都有上過『獎門人』，但無玩到咁癲。」（陳釗攝/資料圖片）

汪明荃（阿姐）與八和會館總幹事岑金倩，合作推出新書《八和的華麗轉身——重塑傳統品牌》，兩人今天（19日）現身書展舉行講座，吸引逾200粉絲入場支持。座談會上，阿姐笑指大家看她幕前演出就多，究竟她在幕後行政又做成怎樣？這本書猶如一張成績單。

阿姐分享了當年加入八和的經過，她說因為本身是上海人，自小父親便帶她到新光戲院看京戲，成為藝人後，偶然為慈善演出學做折子戲，對粵劇產生興趣，首次正式演粵劇便有幸與粵劇名伶林家聲合作。

其後獲時任八和主席邀她加盟，她當時抱住想多了解這個機構心態，碰巧又撞正選舉，最後她勝出當選主席，她說：「記得那時有一位叔父不想投對方，但他對我又不認識不了解，結果去問聖筊，就寫了汪明荃這個名，就是多了他這一票，令我當上主席，我常講笑是華光師傅派我來的。」

受訪時，阿姐表示自己在八和擔任主席前後已有21年，見證八和從一個古老行會，變成現時摩登的慈善團體，當中發現很多問題，例如守舊、台前幕後不夠人，硬件、軟件上都不足夠等，幸好遇到岑金倩這位好助手，協助她去解決這些問題，展開油麻地粵劇新秀計劃，及爭取西九戲曲中心計劃，一齊奮鬥，她說：「我覺得這20多年都很值得講一講，希望給之後的人作一個參考。」

談到對粵劇文化未來的展望，阿姐暫時在培訓新人上還是不夠人，各方面都要繼續努力，希望新一屆理事會加油。而問到阿姐卸任八和主席職務後，在電視方面可有新計劃？阿姐笑言：「暫時未有，我才剛退休（八和），跟住會多集中自己粵劇演出，因我年紀大體力又不夠，趁還有氣有心有力，繼續傳承下去。」

拍劇方面，阿姐要視乎角色和時間，因拍劇很吃力。可會考慮參與綜藝節目？阿姐笑說：「現在的綜藝又不太適合我，他們玩噴奶，我自己唔玩得，驚效果不好。我以前都有上過『獎門人』，但無玩到咁癲。」若現時曾志偉再邀請你上「獎門人」，事前可會跟對方講明有什麼不玩得？阿姐帶笑說：「咁就唔好去了，上得去就要玩！」

（即時娛樂）