魏浚笙形象健康又年輕 遊歷法國秘境 為品牌拍時尚大片 (23:36)

新一代男神魏浚笙（Jeffrey）形象健康又正面，加上年輕又靚仔，工作不斷，歌影視廣告應接不暇。近日Jeffrey擔任某行李箱品牌的香港及澳門地區首位年度代言人，成為品牌創立113年以來，首位來自香港的代言人。

廣告商發布Jeffrey遊歷法國秘境所拍攝的海報與宣傳影片，主題關於「致所有在旅途中的遇見」。Jeffrey伙神秘好友上演旅行中偶然的碰見，女主角分別遇上4位各攜不同行李箱和背囊的Jeffrey，每段奇妙邂逅，展現出Jeffrey獨特魅力與個性，讓女主角每一段旅程，體驗不一樣的心動。

（即時娛樂）