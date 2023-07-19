周慧敏曾染疫致脫髮 籌備二手衫義賣 親手回粉絲來信 (19:01)

元祖級玉女獎門人周慧敏（Vivian），已3至4年沒有在港出席公開活動，最近以保健產品代言人身分，拍攝電視廣告，今日（19日）於記者會首播。

Vivian外貌多年不變，特別是烏黑濃密長髮，成為其個人標誌，她表示隨年紀漸長，加上曾染疫，亦有脫髮現象，比以前年輕時少了1/3，自服用產品後長出不少新頭髮，人也精神不少。

Vivian忙於籌備第5輪二手衫義賣，將於今晚9時網上直播，周日（23日）則於實體店有售，善款捐予兩個慈善機構。

雖然淡出幕前差不多20年，但Vivian仍收到粉絲來信，她會親手回信，這習慣至今維持不變，她曾在社交網分享，信件數量足足有她半個人身高。Vivian說：「我可以用5小時寫了22封回信，其中絕大部分粉絲是2000年後，他們因為看過劇集《大時代》和聽我的歌《自作多情》才認識我，有些是經他們父母一代才留意我。」每封信都由她和助手親自處理，並不馬虎了事；遇上有粉絲古怪地稱呼她例如寫「老婆」，Vivian便不敢回覆。

同場的陳嘉倩正籌備做二手衫生意，因家中儲有數百多件衣服，佔很多空間，賣衫可以套現兼環保，一舉兩得。嘉倩自稱不懂游水，所以沒有泳衣賣，而全部服裝均已清洗乾淨，相信沒有人或者男士會要她「有味」服裝作收藏用。

（即時娛樂）