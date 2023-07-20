靈戲逼人｜蔡國威落魄Look演頹爆老竇 欠周身債離家出走 (14:53)

蔡國威笑指角色最特別是「有咁大個女」，並謂刻意讓自己「頭髮亂了」配合角色。（大會提供）

由張振朗和龔嘉欣主演的無綫劇《靈戲逼人》，下周迎來結局周，劇情進入高潮，Ivan（張振朗飾）與女鬼柳芳（龔嘉欣飾）的感情逐步升溫；今晚再有重要新角色登場，從而逐步揭開柳芳生死之謎、及與雲哥（張振朗分飾）的關係。

昨晚（19日）兩大場口，除了Ivan與柳芳的沙灘浪漫談情戲，還有阿麗（劉芷玲飾）父親本山（蔡國威飾）與麗母（李漫芬飾）的街頭衝突戲。

爭落周身債務的本山「離家出走」多時，麗母除要照顧女兒、還要照顧本山父親，身心疲累。昨晚潛逃多時的本山終現身，麗母激動上前爆喊指責，更擸袋怒打本山，2人最終抱頭痛哭大團圓，場面感人。

之前憑《新四十二章》的「瘋狂黑社會大家姐」的李漫芬（Fanny），是次飾演苦命盡責師奶仔，街頭爆Seed一幕發揮「瘋狂」本色，全程聲嘶力竭，淚光在眼眶打轉，一頭亂髮更突顯角色無力感。Fanny受訪時，透露與威仔相識超過廿載，故拍攝前能放膽溝通，「怒打」對方時亦份外放心。

Fanny又感謝監製給予她這個角色發揮，笑言最大突破是終可暫別「八婆」生涯：「我記得拍完《致命復活》，郭晉安話我係新一代八婆人選，（劉）家豪哥同（梅）小青姐再將我昇華咗做貴婦八婆。之後多謝陳維冠監製搵我做黑社會大家姐，嗰次又學開槍又學霸氣，令我有新嘅成就解鎖。今次再轉演賢良淑德同受盡委屈嘅角色，我都有花心思喺對白語氣度，希望能夠令觀眾感受到我嘅委屈，好多謝監製信任我，亦多謝編劇寫得咁好，令到我投入幻想到自己有個衰老公，係好玩嘅。」

蔡國威笑指角色最特別是「有咁大個女」，並謂刻意讓自己「頭髮亂了」配合角色：「呢個不負責任爸爸本身係好人，只係為咗某啲原因要走佬，造型方面一定唔會四正，應該要落魄啲、頹啲同不修邊幅啲，咁啱嗰日西貢好大風，我就由自己個頭有咁亂得咁亂。」

威仔又笑指Fanny拍怒打他戲分時，經過多番掙扎：「我一開始就叫佢放膽打我，叫佢用任何手上嘅嘢揼過嚟，尤其佢手上面嗰10卷廁紙，總之就係唔使留力同唔使驚整親我。但Fanny仲係惜住我，最初試戲時有啲留手，後尾大家感情都到，表現到我個內疚同佢嘅原諒。雖然短短兩場戲但真係過足戲癮，我都少拍呢類戲，所以好多謝監製畀機會。」

（即時娛樂）