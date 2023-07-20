思家大戰｜東張女神玩「膊頭人浪」 梁菁琳擦鞋成功 獲李思捷請食飯？ (15:49)

談到隊名，隊長陳庭欣笑言：「今次博啲乜？梗係博贏，我哋做嘢搏到盡，玩遊戲都搏到盡！」（大會提供）

5位「東張女神」以「膊到盡」造型亮相《思家大戰》第3季，梁菁琳（左圖）的答案令李思捷笑不攏嘴。（大會提供）

由李思捷主持的《思家大戰》第3季，周日（23日）播出一集，有陳庭欣（兔B）率領的「東張女神膊到盡」隊，成員包括陳懿德、容羨媛、梁麗翹、梁菁琳，對戰由劉萬梁師傅率領的「功夫雙節棍」隊，成員有Alvin、飛雲、哈士奇魂教練、Dee爺教練。

刻意全Team以露膊裝上陣的「東張女神」隊，全程貫徹「東張精神」活力十足，5人甫出場即大擺女人味十足的S形甫士，又大騷香肩響聲威，兼輪流大派表情包炒熱氣氛。

5人之中以容羨媛最懂搞氣氛，不但七情上面，答問題時忽然耍「功夫」。至於負傷撐拐杖上陣的陳懿德，則搞笑謂：「我仆住嚟，點知就真係仆到。」談到隊名，隊長陳庭欣笑言：「今次博啲乜？梗係博贏，我哋做嘢搏到盡，玩遊戲都搏到盡！」說畢五人笑言要「襯番隊名」，玩起「膊頭人浪」，嬌俏又搞笑。

去到答問題環節，「東張女神」隊表現出色，兩度清版，當中以梁菁琳最精靈，成功擦鞋！事緣其中一條問題「夜媽媽得你一個喺條街，忽然有露體狂走出嚟，你會即刻？」，梁菁琳9秒9回答：「拍片報東張」，思捷聞言指梁菁琳「轉數之快」五體投地：「答案唔會喺上面㗎喇，雖然你係擦東張鞋，但呢個係good answer，如果（答案版）有乜都得，我請食飯！」

這邊廂梁菁琳答得出色，那邊廂陳懿德則相當甩碌，其中一條問題，講出一個「武打電影男明星」，她竟回答：「我淨係諗到陳山聰咋」，思捷聽罷忍不住口噏噏走向鏡頭前「投訴」，場面搞笑。

（即時娛樂）