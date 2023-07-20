《掃毒3》連串動作場面 謝君豪劉浩龍挑戰槍戰飛車 方中信洪天明搏命演出 (16:13)

由劉青雲﹑古天樂（古仔）和郭富城合演的警匪動作電影《掃毒3：人在天涯》，當中正反兩派別，皆邀得不少好戲之人演出，包括謝君豪、劉浩龍、蘇宸褕（灰熊）飾演毒梟康素差（劉青雲 飾）的手下，飾演指揮官的方中信，則帶領洪天明、徐偉棟等，圍捕販毒集團，幾位演員大嘆動作戲難度相當高。

謝君豪在戲中造型豪邁奔放，角色是一名泰國人叫Mee Noi，造型與劉青雲飾演的康素差有點相似，為了演好角色，君豪表示一有時間就曬太陽或曬太陽燈，還去電髮和留鬚﹐君豪哥形容角色放蕩，經常High爆地笑，又笑指部分泰文對白難記。整齣戲的高潮在尾場開槍大戰，謝君豪說：「Ending又槍戰，又炸又放火，火燒人，結尾我中炮彈着火，同時被軍人拘捕，自己都開了很多槍，兼且猛嗌，之後放假休息兩日都喉沙。」

與謝君豪同是跟康素差搵食的劉浩龍（師兄），飾演犯罪集團阿細，師兄說：「其中一場講被警方圍捕，青雲駕着貨車，我像懂壁虎功跳上車再開槍，算是我拍戲以來頗厲害演出，危險性很高。」師兄表示首次拍震撼電影，他說：「其中拍一場搶貨戲，在山上邊開槍跳下來，又有手榴彈，隨後更在身邊爆炸。」

方中信坦言在碼頭拍攝圍捕康素差販毒的一場戲，令他相當擔憂，方中信說：「拍了這麼多年動作戲，今次自己都有點驚，飛車、爆炸翻車，最終安全完成，當中雖然有些意外發生，希望意外受傷同事早日康復，埋位時都有點害怕，該場只有我與天明，背後要爆反一輛貨車，距離很近，之前與動作指導合作過2、3次，當然有信任，拍完看片是值得好看。」

飾演警察的洪天明，與方中信掃毒，天明指《掃毒3》有不少槍戰、飛車及爆炸等激烈場面，他說：「今次很多動作，好耐沒試過拍戲開這麼多槍和子彈，導演肯花錢讓我們開真槍，有一日更拍至所有子彈都燒完，拍攝的真槍雖然沒有彈頭，但感覺與開槍差不多。」拍攝現場不時有爆破、開槍巨響，天明說：「有一鏡拍攝時忘記耳仔塞棉花，偉棟在我耳仔邊開槍，感覺耳膜穿了很痛。」

（即時娛樂）