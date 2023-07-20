港姐越南外景｜莊子璇膺「越南越愛香港小姐」 胡定欣讚有劉佩玥影子 (18:18)

《2023香港小姐競選》16位佳麗在越南峴港及會安拍攝外景，昨晚16位佳麗，1號吳詠婷（Anna）、2號黃泳嘉（Jessica）、3號鄧凱文（Eris）、4號王怡然（Lynn）、5號梁倩淇（Debbie）、6號胡睿涵（Hanna）、7號毛志琛（Viktoria）、8號姜依宁（Jenny）、9號潘明璇（Michelle）、10號陳霈錤（Hera）、12號梁晶晶（Nicole）、13號陳曉彤（Cindy）、14號陳怡名（Zora）、15號莊子璇（Hilary）、16號郭珮文（Juliana）及17號王敏慈（Lovelle），以4個造型亮相在度假區內宴會廳舉行的晚宴》，為8月27日晚舉行的港姐決賽熱身，晚宴司儀為麥美恩及黎諾懿，表演嘉賓則為譚俊彥及胡定欣。

16位佳麗以中式旗袍、晚裝、Casual Wear及越南民族服裝亮相，分別向現場來自東南亞不同地區的賓客自我介紹、推介香港特色文化，兼獻上勁歌熱舞及以越南文獻唱《越難越愛》。在推介香港特色文化環節，以郭珮文最為搞笑。負責推廣港式奶茶的她，被問到會以什麼代替花奶或煉奶時，郭珮文轉數甚快地回答是雪糕，當再被追問「熱奶茶又點搞」時，她亦9秒9笑指可叮熱雪糕，全場拍手大笑。

至於選擇推介廟街及廟街特色文化的莊子璇，表現淡定又大方，她最後先拔頭籌獲得當地賓客喜愛及肯定，榮膺「越南越愛香港小姐」，連胡定欣亦對她讚不絕口。

胡定欣笑指子璇有劉佩玥影子：「佢好Sweet，同劉佩玥有啲似，都好得體。」近年愛上健身的定欣，雖然晚宴前一晚才抵達峴港，但仍爭取時間到酒店gym room跑步。

譚俊彥表示喜歡10號陳霈錤：「我直覺就10號，佢個氣質令我覺得好舒服。」並笑言期待之後在劇組能與16位佳麗再碰面。

（即時娛樂）