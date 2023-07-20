傳鄭嘉穎《披荊》被淘汰 陳凱琳稱老公身體沒大礙：只係聲帶有少少問題 (18:31)

陳凱琳（Grace）今天（20日）出席商場主題活動，育有3名兒子的Grace，在現場與小女孩玩遊戲，即現心心眼，大讚女童長得漂亮。

Grace透露原本想帶兒子到場，但擔心兒子不受控而打消念頭。暑假來臨，她每天都忙安排不同方法讓兒子放電，她自爆日前帶兩個仔去主題公園玩，孻仔年紀太細沒同行，但她已感吃不消。

有傳鄭嘉穎返內地拍真人騷《披荊斬棘》第3季，他錄影了2集便遭淘汰，同時又被網民拍到嘉穎身在醫院吊鹽水，令人擔心其健康狀况。Grace指由於節目仍未播，詳情不便透露，她未有透露嘉穎是否被淘汰，但強調丈夫身體沒有大礙，她說：「他身體Ok，其實拍到他去醫院相片，已是再較早前偷影。當日報道出，有人問我回應，其實嘉穎當時就坐在我身邊，我答『幾好，他身體健康。』，他只是聲帶有少少問題，等節目出街大家就知道發生什麼事，現在已沒有大礙，多謝大家關心。」

鄭嘉穎下月54歲生日，Grace預告將會很忙碌，因為撞正自己父親生日、嘉穎生日和結婚周年紀念，日子更是在同一星期內，希望可以食餐飯一次過搞掂，連送禮物也可以省回。問會否為丈夫搞生日派對，Grace表示怕怕，她說：「要視乎時間，老公返港，有時間寧願多陪家人和小朋友玩，搞派對多人都幾攰。上次我生日搞船河派對，又被網民批評我著泳衣。」有網民讚她生完3個小朋友，身材仍保持得好好，她說：「多謝，但無論船P或生仔，都不再搞，已經夠了！」

（即時娛樂）