李小龍離世50年｜錢嘉樂因偶像而學功夫 張同祖憶相處點滴 讚工作認真 (18:52)

林敏驄表示他的第一位和唯一的偶像，就是李小龍，幾歲便買飛入戲院看李小龍電影。（鍾偉茵攝）

林敏驄、錢嘉樂、吳思遠、田啟文及黃百鳴等，今天（20日）到沙田龍華酒店，出席《龍影再現》啟動禮，宣布紀念李小龍逝世50周年一系列活動，包括推出慈善紀念特刊，善款將捐予香港動作特技演員公會，及由林敏驄填詞的紀念歌曲首播等。特刊分A、B兩冊，A Book邀請到洪金寶、周星馳及甄子丹等撰寫文章。

今天是李小龍死忌，曾拍過3套李小龍題材電影的吳思遠，表示很感觸，很開心香港有一班熱心人士，多年來鍥而不捨紀念李小龍，他覺得李小龍是代表香港、代表香港精神、代表香港人和代表香港電影界，政府應該大搞，但政府「唔識寶」。

林敏驄表示花了40分鐘填詞，他的第一位和唯一的偶像就是李小龍，幾歲便買飛入戲院看李小龍電影。林敏驄受訪時表示要黃百鳴開動作片給他，錢嘉樂笑問是否《葉問廿八》。林敏驄笑指是《葉總》，他又笑言首歌寫得快，是因為知道不是錢嘉樂主唱，故無需太多顧慮。

錢嘉樂讚李小龍對香港動作電影影響很大，對方的精神是實戰和有意思的打鬥，永垂不朽，他說：「我是因李小龍而學功夫，小時候與哥哥看完《精武門》後，也感到自己很威武，回家學李小龍在枱上跳下來，再扮對方的招牌完結甫士。」雖然錢嘉樂未曾與李小龍合作，但在電影《龍在江湖》曾為對方兒子李國豪當替身，亦拍過李小龍題材電影。

張同祖曾擔任李小龍電影《猛龍過江》的副導演和場記，回顧相處點滴，他說李小龍是一個大細路，好玩得，但工作時好認真和有要求，「記得有場戲他要踢燈，他踢了好多次，一定要踢到為止，好有要求。」而鏡頭外，張同祖也見到其活潑一面：「他會不停跳保持energy，而且他不飲水，飲鮮橙汁。」

（即時娛樂）