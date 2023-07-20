陌生人｜朴成勳「從良」演警察 田慧振秀英演「非典型母女」 (19:03)

由韓星田慧振、崔秀英、安在旭和朴成勳主演的家庭喜劇《陌生人》，日前於「黃Viu」首播，劇集以一對非典型母女為中心，講述毫無對策的母親金恩美（田慧振飾）和灑脫率性的女兒金珍熙（崔秀英飾），像「陌生人」一樣同居，透過一連串的事件磨合，母女漸漸理解對方，並建立信任和感情的故事。

田慧振在劇中飾演金恩美，早在高中時期誕下女兒珍熙，但是她並未有被「母親」的身分束縛，仍活得逍遙自在，是活潑的物理治療師；相反珍熙就像是母親戀人和朋友，時刻擔心不懂事的媽媽惹出事端。

《陌生人》採取事前製作，並於首季完成拍攝，當時秀英還在社交平台公開「母女照」，引發網民討論，不少人認為46歲的田慧振保養得宜，和33歲的秀英似兩姐妹，難以相信她要扮演媽媽。田慧振所飾演的金恩美早於高中時誕女，推估劇中角色約46、47歲，與實際年齡相若。

安在旭和朴成勳分別飾演專科醫生「振洪」和警察「殷載元」，2人將在這段「非一般」母女關係中，增添浪漫和刺激感！

《陌生人》是朴成勳憑《黑暗榮耀》走紅後，首部推出的劇集，今次他一洗反派氣息、化身帥氣警察。他透露接拍《陌》的原因：「這些都是在《黑暗榮耀》上映前，就已經確定的作品，劇本很有趣，我覺得可以展現與過去不同的一面。」

當被問到會否因為前作爆紅，而令他壓力倍增時，他表示未受前作影響：「我覺得我只是在走該走的路，我不知道公眾會否給予更加關注，但我盡量不想動搖。」

（即時娛樂）