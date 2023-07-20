全星暑假｜《MIRROR+》7.24打頭陣播出 ERROR放笑彈 193自爆被隊友出賣 (19:47)

Lokman表示節目中各成員會玩遊戲，接受不同的競賽。問誰的底線最難超越？6子指未有出席的呂爵安。（鍾偉茵攝）

男團MIRROR其中6子包括隊長楊樂文（Lokman）、成員陳卓賢（Ian）、柳應廷（Jer）、李駿傑（Jeremy）、邱士縉（Stanley）、陳瑞輝（Frankie），聯同男團ERROR、女團COLLAR、吳啟洋及葛綽瑤等，今天（20日）到觀塘出席ViuTV《全星暑假》記者會，現場有數百粉絲應援，逼爆整個商場，尖叫聲不斷。

活動上，他們除介紹《全星暑假》系列5個節目：《MIRROR+》、《ERROR暑期自作業》、《全日制COLLAR學院》、《P1X3L 5G 上台計劃》、《夏の競技》，以及《撞鬼自駕遊》和《幫手預埋我》外，還組隊與小朋友玩遊戲。

MIRROR孭飛的《MIRROR+》打頭陣於下周一（24日）播出，Lokman表示節目中各成員會玩遊戲，接受不同的競賽。問誰的底線最難超越？6子指未有出席的呂爵安（Edan）。Jer則開心節目中成員可玩遊戲，又乘機向公司表示盼下次可出埠拍攝。

COLLAR隊長沈貞巧（Gao）表示節目中，她們去了日本玩和學習。蘇雅琳（Ivy）透露玩的有水上樂園，且作為「COLLAR坦克車」的她，還會向相撲手挑機。李芯駖爆料指Candy（王家晴）見到相撲手只穿相撲褲很驚，Candy聞言即面紅，笑指該環節吃了一樣很大的東西：「我人生未見過咁大，好好食。」

ERROR台上大放笑彈，透露節目中做很多無厘頭作業，例如4個去夾Band、最原創達人體能大挑戰、最透明的身體檢查，及最真實的電話機密比賽等，郭嘉駿（193）自爆被成員出賣，他說：「有位溝女不叻的成員，他將我教他溝女電話內容公開。」何啟華 （Dee）「自首」說：「193教我的東西很實用。」吳保錡爆他們有宿營計劃，要求女嘉賓是ViuTV以外的人。193解釋：「因為我們台豬扒多過人，不計COLLAR。」

（即時娛樂）