COLLAR新歌MV造型毀譽參半 Gao撐有型 Marf讚成員身材各具美態 (20:06)

女團COLLAR今天（20日）出席《全星暑假》記者會，介紹她們演出的綜藝節目《全日制COLLAR學院》。COLLAR隊長沈貞巧（Gao）表示節目中，她們去了日本玩和學習。蘇雅琳（Ivy）透露玩的有水上樂園，且作為「COLLAR坦克車」的她，還會向相撲手挑機。李芯駖爆料指Candy（王家晴）見到相撲手只穿相撲褲很驚，Candy聞言即面紅，笑指該環節吃了一樣很大的東西：「我人生未見過咁大，好好食。」

受訪時，問COLLAR在節目中是否以泳裝示人？Marf（邱彥筒）笑言去水上樂園玩，未必一定穿泳裝，不過每位成員身材都好好，各有美態和豐滿之處。Gao笑言最想銀包豐滿；芯駖直言由於玩得太激烈，搞到衣衫不整，險泄春光，Winka（陳泳伽）笑言只要三點不露就OK，Candy稱在拍攝時被相撲餐的份量嚇到，一個相撲手的食量，她們整個團隊20人都吃不完，但很好吃。

提到她們日前新歌造型亮相，外界評價好壞參半，尤其Gao的造型有不少負評？Gao自言也留意網上評論好壞參半，但一定有人喜歡及不喜歡，她覺得該造型將她個人特點推到極致，未試過這麼有型，相當喜歡。

Ivy（蘇雅琳）和Day（許軼）同樣很喜歡新歌造型，Day還說型之餘帶點性感；芯駖稱她們以作品行先，造型配合新歌主題。Winka在活動上玩遊戲時太投入疑不慎泄春光？她愕然表示已做足安全措施，大家見到的只是打底衫。

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（即時娛樂）