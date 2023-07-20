MIRROR+｜Frankie敢玩敢試被封「英雄輝」 Jeremy樂與Lyman鬥妖 (22:28)

MIRROR隊長楊樂文（Lokman）與成員陳卓賢（Ian）、柳應廷（Jer）、李駿傑（Jeremy）、邱士縉（Stanley）、陳瑞輝（Frankie）今日出席ViuTV《全星暑假》記者會，Lokman接受訪問時表示節目《MIRROR+》中眾人玩得很癲，尤其最後一集玩得最癲， 大家直情起不到身，難受的繼續在地上難受，笑到肚痛的則繼續笑到肚痛，這狀態維持2分鐘。問那位成員在節目中最不濟？Lokman笑指沒有最差，只有最勁是Frankie。Ian指很多時大家還考慮試不試時，Frankie一夫當關，所以給新稱號「英雄輝」。Frankie笑言：「因每次要救世界時，他們便推我出去。」Frankie本月底生日，他會在工作中度過。他雖然單身但不感孤單，因有朋友、兄弟，最緊要有家人陪伴。

Ian早前生眼挑針，他說雖然仍有點刺痛，但已差不多康復，可能是打完波多手去摸眼所致，但笑言沒有看不該看的東西。他閉關一個月期間積極做音樂，新歌下周推出，並已灌錄下首新歌。有網民提儀Jeremy與《全民造星V》冠軍Lyman（香胤宅）一邪一妖合作， Jeremy表示絕對歡迎，有多些這類型的歌手是好事，不怕對方成競爭對手，可一起進步。Jer笑指Lyman在台上表演時會騷肌，Jeremy聞言即縮沙笑言：「我不敢，騷住蘋果肌先。」

（即時娛樂）