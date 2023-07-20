佐藤健襲港開心派心講廣東話 粉絲逼滿3層商場 (23:15)

日劇《First Love初戀》男星佐藤健來港出席今晚在中環舉行的珍珠首飾品牌活動，吸引大批粉絲圍觀，迫爆3層商場，場面熱鬧。鄭裕玲（Do姐）擔任大會司儀，她在活動開始時多次介紹佐藤健出場，但對方遲遲未現身，Do姐即時執生講自己身上佩戴價值約400萬元的珍珠鑽石頸鏈，又邀同場嘉賓郭嘉駿（193）分享佩戴該品牌首飾的感受拖延時間。不過Do姐得知佐藤健準備現身時，即叫193走：「好啦，你走得啦，多謝193幫我撐場。」193問Do姐有否掛住他？Do姐耍手未有回答。

佐藤健身穿灰色西裝、戴珍珠首飾出場，全場粉絲尖叫歡呼。他笑容滿面揮手打招呼又派心心，並用廣東話說：「大家好，我係佐藤健。」然後再用日文說：「今日請大家多多指教。」今次是佐藤健首次來港出席公開活動，他沒想過大家那麼熱情，十分感謝。他離開前再說：「很開心見到香港粉絲，希望下次再見面，大家都要健康。」然後跟Do姐握手說再見，又走近傳媒合十多謝。

Do姐表示看過佐藤健多部作品，包括《First Love初戀》，有機會跟對方見面很開心。對於她見佐藤健遲遲未現身即發揮執生本色，她笑言：「就是那麼貴請我的原因，幸好193在場，便請邀他上台傾愒。」

盧慧敏穿性感晚裝襯珍珠頸鏈現身，她沒有跟佐藤健近距離接觸，但遠望仍覺得對方很有魅力：「氣質是時間和經歷磨練出來，我向這方向進發。」

（即時娛樂）