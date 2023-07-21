古天樂現身紐約亞洲電影節 獲頒亞洲影壇非凡貢獻大獎 (12:31)

古天樂（古仔）獲紐約亞洲電影節頒發最高榮譽「亞洲影壇非凡貢獻大獎」，以表揚其多年來於亞洲影壇作出的各種貢獻。古仔日前（紐約時間7月19日）聯同卓韻芝、監製廖婉虹一同現身紐約亞洲電影節《送院途中》的首映禮，於開場前獲大會頒發獎項。他在頒獎台上表示這次獲獎是一個非常大的榮耀，感謝大會肯定；又提到香港電影人在疫情期間沒改變本質，依然用心製作電影。他說︰「少了任何一個幕後崗位，一部電影也很難誕生，所以我得到這個獎，是團隊的功勞，絕對不是我個人榮耀。」古仔留意到荷李活近日發生的美國編劇和演員工會罷工行動，在台上指出人類的創作力和情感均非常重要。他說︰「AI（人工智能）提供到人類方便和功能性，但永遠戰勝不到人類的創造力和情感，只有創造力和情感才能令電影感動到觀眾心靈。」古仔說畢獲得全場掌聲，他承諾無論天下一或是自己參與的作品，未來都會繼續努力用心製作。

古仔在首映禮前的記者會上表示疫情3年，香港影圈有近一年半時間停工，有電影從業員因此轉行，或不再重返影圈工作。身為香港演藝人協會會長及香港電影工作者總會會長的他，只是希望盡能力幫助，不單止希望維持電影生產，亦希望從業員維持到生計。有記者問古仔早前獲「美國電影藝術與科學學院」邀請擔任奧斯卡評審的感受，古仔回答時稱希望借此機會將香港作品推廣全球︰「希望香港可以拍攝到更多不同類型、面向世界的電影，不論我作為天下一的創辦人或是香港電影從業員，也覺得這是我的責任。」

談到新作《送院途中》，有份出席記者會的導演卓韻芝透露電影以救護員工作為主題，指他們跟很多香港人一樣，在高壓環境下生活和工作。她憶起電影拍攝期間同樣面對非常大壓力︰「電影在第五波疫情高峰期下拍攝，過程遇到不少問題。我們差點未能於消防局或其他公眾地方拍攝，亦試過臨拍前遭人拒絕借場。」古仔在戲中飾演救護員，他指香港從來沒有以救護員為主題的電影︰「新作其中一樣想探討的是我們能否自救，疫情後大家應該好好珍惜一切，大家應同心合力應對未來。」卓韻芝希望觀眾多加留意其他參演演員，讚賞戲中的游學修、袁澧林，以及小演員蘇悅弦均表現出色。

《送院途中》今次於紐約亞洲電影節放映，是3個月內第7個參與的影展，之後會再於北美、歐洲及東南亞參展。

天下一投資的另一部作品，以香港記者偵查殘疾院舍為主題的《白日之下》，同樣有份參與今屆紐約亞洲電影節「香港巡禮」單元。對於作品能夠在北美首映，導演簡君晉非常開心︰「紐約亞洲電影節是北美一個大規模的亞洲電影節，我的作品可以參展，我並可以親身出席，很興奮可以在疫後再度到訪這個城市。希望這裏觀眾看完會有共鳴。」

（即時娛樂）