靈戲逼人｜龔嘉欣隨時煙消雲散 羅毓儀高溫下開工中暑 (15:27)

無綫劇集《靈戲逼人》昨晚（20日）講述柳芳（龔嘉欣飾）尋回另一個「失落的衣箱」後，接連遭噩夢纏擾，夢中柳芳遭神秘女子周允（羅毓儀飾）大興問罪之師，周允指罵柳芳是狐狸精，並拿着鉸剪襲擊柳芳。另邊廂，柳芳出現連番異變，除了發熱兼四肢無力，貪吃的她更開始沒胃口，兼不時出現「變淡」情况，被批隨時有可能「灰飛煙滅」，情况令人擔心。

27歲羅毓儀在劇中飾演17歲神秘女子周允，收起招牌甜笑的她改以倔強及兇狠一面演出。昨晚她在劇中企圖刺殺龔嘉欣一幕，露出歇斯底里的猙獰面。羅毓儀表示拍攝沒包袱，並說今次演的學生妹與以往分別頗大。她表示︰「最難做係角色年紀咁細，但對愛情已經有追求，之前演學生唔會牽涉太多愛情嘢。」

談到刺殺場面，羅毓儀透露拍攝當日中暑見暈，幸得龔嘉欣「解暑孖寶」打救。她說︰「嗰日我凌晨拍完再開外景，咁啱拍嘅鐵皮屋要行成100級樓梯先上到去，我哋拍時又係大熱天、差唔多30幾度，我頂唔順有啲中暑。我記得拎住把鉸剪攻擊嘉欣時，我眼花兼見暈，嘉欣畀我聞薄荷膏，又幫我搽白花油。好彩有佢照顧，我等咗一陣就回復狀態投入拍攝，好想特別多謝佢。」羅毓儀指「刺殺」龔嘉欣的鉸剪有經過特別設計，十分安全。

今晚一集，周允的神秘身分將逐層揭開，原來周允年青時曾跟秋姨（謝雪心飾）學大戲，秋姨更向Ivan（張振朗飾）爆出周允的悲慘過去，周允更遭父親（蕭徽勇飾）狠摑及指責。羅毓儀拍戲時首次被掌摑，拍攝前有點緊張。她說︰「一開始我有啲驚，諗住死啦會唔會好痛，但蕭徽勇前輩好好，佢好有經驗，佢完全知道打邊個位唔太痛之餘，又有痛嗰個效果，我同佢拍好似一Take就過咗。」

（即時娛樂）