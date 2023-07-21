請1日假去旅行｜吳沚默蔡潔港車北上遊珠海 與徐榮包包玩轉樂園 (16:08)

無綫旅遊節目《請1日假去旅行 珠海篇》本周播出「珠海篇」，蔡潔與吳沚默自駕遊珠海，負責駕車的蔡潔更是首度嘗試「港車北上」。昨晚（20日）一集，她們經港珠澳大橋出發到珠海，首站去到景山公園，乘搭纜車登上山頂，挑戰坐衝鋒車落山體驗「極速傳說」。落山時，吳沚默瘋狂尖叫。蔡潔笑言：「好好玩，以為係小兒科，原來咁正，但我就嚟聾！」

本身是「珠海地膽」的吳沚默帶蔡潔品嘗地道Brunch，歎海鮮腸粉和豬雜益母草湯。兩人隨後移師北山村體驗嶺南文化，到訪藏在大宗祠的書店，又於300年的木棉樹旁品嘗地道菜式。村內的醫帝廟竟然是一間酒吧，酒吧飲品更融入涼茶元素，別有一番風味。晚上，她們在夏灣夜市掃街後到鯨鯊館投宿，躺在帳篷中看大魚游來游去，體驗沉浸式睡眠。

今晚（21日）播出一集，蔡潔、吳沚默將會合嘉賓徐榮與其女兒徐心怡（包包），一起玩轉海洋樂園。海洋樂園除有企鵝、海象、海豚等動物可以觀賞，還有碰碰車、過山車等機動遊戲。眾人乘坐13米高的「超級猛獁」巡遊整個園區。兩位靚女翌日歎「滴蠟」Spa，即是將植物精油融入大豆蠟，再燒溶作按摩原料。蔡潔與吳沚默選擇了青瓜薄荷磨砂Spa，之後又穿上旗袍遊斗門舊街，並上演小劇場扮電影《花樣年華》，場面搞笑。

（即時娛樂）