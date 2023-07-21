3孩之父伍文生依然童顏 推廣兒童教育 秦啟維嗌錯袁潔儀做袁潔瑩 (16:13)

譚玉瑛、伍文生、秦啟維、Harry哥哥（王者匡）、蕭徽勇及袁潔儀等，曾在不同年代兒童節目擔任主持。昨晚（20日）他們在出席會展舉行的書展活動，涂小蝶著作《哥哥─香港電視兒童節目男主持訪談》講座，憶述當年拍節目時的經歷，勾起大家童年回憶。新書由譚玉瑛寫序，也有幫手聯絡部分被訪者。

49歲伍文生已是3孩之父，但他依然一臉童顏，當年他入讀無綫藝訓班，渴望演戲做主角，可惜拍劇10多年，仍被派演學生或弟弟角色。他說：「從藝訓班畢業後第4年，有監製叫我入兒童節目組做短劇，我好樂意，因為本身喜歡小朋友，而且知自己皮膚黑，外形又有限，監製不會找我演警察、律師、醫生角色，所以便加入做兒童節目主持。」

由多年前主持《閃電傳真機》至現時《Hands Up》，問是否視「最長年資兒童節目主持」譚玉瑛為目標，伍文生覺得不由他控制，希望主攻做節目外，也推廣兒童教育。

秦啟維表示當年讀演藝學院，獲亞視揀中拍劇，原本扮演騎師，可惜後來劇集拍不成，陰差陽錯下加入亞視兒童節目組成為主持。他分享當年趣事：「那時拍檔是潔儀姐姐（袁潔儀），可惜在節目直播中，我不停講錯很多次，稱呼她『袁潔瑩』，雖然叫錯名，她也沒有刻意出聲糾正，免我尷尬，自此我返家後反覆練習讀『袁潔儀』，祈求不會再講錯。」

（即時娛樂）