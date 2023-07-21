Lolly Talk台北拍MV寓工作於娛樂 Elka阿蛋掛住玩 忘閂酒店房門 (17:46)

女團Lolly Talk今天（21日）出席商場活動，向粉絲們收集微笑，大批粉絲早已到場，等待向Lolly Talk發放微笑，現場充滿笑聲。8位成員笑容滿面，她們當中有不同稱號包括「笑瞇瞇」、「笑哈哈」、「笑卡卡」，還有「笑蛋」，她們笑點很低，經常笑個不停。

當中Mei Mei因為懶音重，又常撈亂四字成語，經常逗得大家發笑。為糾正她的發音，要她每日錄音讀字，她們說：「我們相信吸引力法則，多笑會感染身邊人，傳播開心。」8位成員感情要好，聚在一起不願分開，談個不停，試過傾到半夜也不願回家，要被經理人催促翌日有通告要早起，才乖乖聽話。

Lolly Talk日前赴台北3天，拍新歌《四方帽之約》MV，寓工作於娛樂。為爭取更多時間去玩，公司安排第3天全日拍攝，讓她們有一天時間四處遊玩。她們說：「之前大家都好忙，多謝公司安排，可以去輕鬆一下。」她們瘋狂購物：「台灣的護膚品和隱形眼鏡都好平，忍不住買了很多，夠用一段時間了，大家都好開心。」

去旅行當然有搞笑事，Elka和阿蛋同房，她們太心急玩，竟忘了關酒店房門，回去時見沒有關門，雖然房內財物沒有損失，但其他成員取笑大頭蝦。

新歌MV邀來神秘型男參與，大家都好雀躍，當她們第3天拍攝完後，沒有睡覺便直接上機返港出席活動，她們表示難得出外工作順道旅遊，辛苦也覺值得。

（即時娛樂）