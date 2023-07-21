被封「嘉洛爺」地位凌駕劉丹 周嘉洛帶女「回家」滕麗名爆料：有集講陳瀅 (18:26)

劉丹（丹爺）、周嘉洛、滕麗名（阿滕）、林淑敏、許家傑和李芷晴，今天（21日）出席處境劇《愛•回家之開心速遞》活動，傳召「回家」救收視的周嘉洛成為焦點，被笑其地位凌駕丹爺之上，周嘉洛出場時，識做地抱抱丹爺以表尊敬，又向眾演員示愛：「我想你們！」丹爺玩埋一份，笑說：「你好虛偽，好假，畀啲真誠得唔得？」

單立文亦插嘴笑周嘉洛拍正劇識完女仔，再「回家」識女仔。被問拍正劇是否好開心，周嘉洛賣口乖說：「唔夠《愛‧回家》開心，我想繼續留低，但做演員好被動，唔到我話事。」

周嘉洛表示「回家」開工幾日好開心，因為跟劇組熟悉，感覺跟以前一樣，丹爺和阿滕讚周嘉洛變得成熟和踏實，但忍不住拿他的緋聞開玩笑，阿滕說：「嘉洛出去畀女溝完，打個轉就返嚟。」丹爺御准他帶靚女「回家」：「唔好帶太多女仔返嚟，好難安排角色，你阿媽（阿滕）放邊呢？可以帶一個半個。」

阿滕接着爆料：「其實有一集真係會講陳瀅，有冇陳瀅，唔知道呢？大家拭目以待。」追問周嘉洛是否邀緋聞女友陳瀅客串，他即招架不住，笑說：「阿瀅，對唔住，大家留意一下啦！」

阿滕指劇集有周嘉洛坐鎮，對收視更有信心，因為對方能吸引3歲至20幾歲的觀眾。對於周嘉洛地位凌駕丹爺之上，丹爺和阿滕笑說：「劇組個個叫佢做『嘉洛爺』。」

周嘉洛急急解說：「我真係嘉洛仔，大家好惜我，可能覺得我似小狗咁得意，就會玩下。」劉愷威與10歲女兒「小糯米」被發現現身加拿大，丹爺指兒子帶孫女出外上暑假班，自己忙拍劇、又怕坐長途機而未有同行，不過孫女日日致電跟他視像對話。

（即時娛樂）