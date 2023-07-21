譚詠麟病癒首現身聲線沙啞 被鍾鎮濤爆曾與陳友打架 (18:50)

72歲譚詠麟（阿倫）早前完成廣州戶外演唱會後，因流汗太多失去抵抗力病倒，4日瘦了15磅。他昨天與溫拿隊友現身灣仔書展的《溫拿50 由始至今》講座，消瘦了不少的他聲線沙啞，似乎仍未完全康復。阿倫在台上向粉絲致歉︰「不好意思，大家都知道我中暑吧。陳友也經常中暑，今次換了我。」陳友指阿倫足足瘦了17磅，阿倫笑言︰「希望能保持下去。」談到閱讀習慣，阿倫表示每天早上看完報紙後就看馬經；陳友怕影響視力，說現在少看書；葉智強（阿強）自言愛看武俠小說，阿倫聞言笑他是「葉問後人，葉強」。

由簡嘉明撰寫的《溫拿50》， 部分內容記載了五虎新專輯的製作過程。阿倫表示溫拿4年前決定開演唱會時，就開始籌備新碟。彭健新透露創作《身邊還有你》時因沒靈感而去釣魚，回程時終於找到靈感，因此溫拿新專輯才有其作品。鍾鎮濤（阿B）笑言︰「以為他是和我們吃飯時想出來，想寫身邊還有阿倫買單，用這首歌歌頌阿倫。」他又透露溫拿的錄音室趣事，指阿強有次通宵練歌後累得睡着了，阿倫立即將火柴放在其肚皮上點火。彭健新續說︰「阿強的花名是『豬頭強』，一睡着就沒感覺，因此他的肚皮現在有個如紋身的圈。」阿B爆陳友、阿倫曾打架，陳友回憶當時和阿倫在樓梯底下棋，突然聽到放屁聲，阿倫拒認放屁，反指是陳友所為，事件演變成羅生門。阿倫說︰「根本沒有羅生門。我愛看人的忟樣，他愈忟，我就愈這樣。」

溫拿透露有在書中透露完成告別演唱會後的計劃，除了阿強嚮往自由自在生活，其餘各人均會繼續工作。阿倫、阿B會繼續唱歌，阿B還會拍戲；陳友、彭健新亦會繼續玩音樂，彭健新有意發掘樂壇新人組成一隊女子樂隊，但怕一班女仔夾Band易吵架，很快會解散。

（即時娛樂）