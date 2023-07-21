莫文蔚為遊戲《大話西遊》打造主題曲 勾起28年前孖星爺拍戲回憶 (19:46)

莫文蔚（Karen）推出由她親自作曲及監製、為遊戲《大話西遊》打造的主題曲《永生所愛》。這是Karen第2次為《西遊記》衍生作品獻唱，第1次是她1995年主演周星馳（星爺）電影《西遊記》時，與盧冠廷合唱片尾曲《一生所愛》。她說︰「我深深覺得自己跟《西遊記》的緣分實在太深、太特別﹗當年在戲中飾演白晶晶，對我來說是很大的事情。沒想到這麼多年後，竟然又有機會跟《大話西遊》遊戲合作，還參與了這首歌曲的作曲與製作。這個緣分真的很特別，我也非常的榮幸。」

Karen直言在創作歌曲的過程中，想起了很多當年拍攝《西遊記》時的回憶。她說︰「20幾年前，我開始拍電影時就參與了星爺的電影《西遊記》。這是一部經典電影，至今仍有很多人喜歡。我很懷念這部戲的所有情節、畫面、對白。創作這首歌的時候，我滿腦子都是《西遊記》的畫面，很多回憶一一浮現，因此把一些致敬電影的元素放進歌詞，如『七色彩雲』、『愛你一萬年』等。我想大家聽到這首歌時，會湧現很多回憶和感受。」

今年是Karen出道30周年，她計劃大事慶祝︰「堅持這麼多年，一直可以做自己喜歡的，真的很難得。這30年來的每一分、每一刻，我真的很享受。」Karen正籌備個人展覽，希望能在不同的地方與粉絲分享多年來的點滴。

（即時娛樂）