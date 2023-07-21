盧瀚霆忍淚錄新歌 愛情觀浪漫固執 MV上演淒美虐心故事 (21:39)

盧瀚霆在MV飾演一隻鬼，跟女主角在牀上甜蜜攬到實。（大會提供）

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo，教主）後天（23日）舉行首個個人演唱會，教主百忙中推出新歌《浪漫殺死巨蟹座》，並找來徐浩作曲、黃偉文（Wyman）填詞，將自己巨蟹男的真性情在歌曲中赤裸表露。為配合歌曲內容，Anson Lo今次更在MV中上演一場「人鬼情未了」。

在新歌創作之始，Anson Lo邀請黃偉文（Wyman）再為自己歌詞寫詞時，已表明想要一份有關巨蟹座歌詞，Wyman不但主動問Anson Lo性格，同時也做了很多Research，才寫出現在的歌詞，就連Anson Lo都被打動。

Anson Lo說：「歌詞完全描述自己巨蟹座性格，巨蟹座愛情觀浪漫又固執，同樣係我愛情觀，我係浪漫主義者，如果鍾意咗一個人，會花好多心思製造浪漫，好想Take Care、關愛對方，甚至去到有啲固執地步，令對方覺得會唔會Too Much，變成迫得太緊。歌詞太中自己，講緊嘅唔只係我嘅愛情觀，亦係講緊我待人接物，同埋對待事業態度。」

Anson Lo坦言歌詞裡的一句：「而巨蟹座只是忘了怎樣停下」，正正就是他的寫照，他說：「我有時都會忘記停落嚟關心人，了解人哋點樣諗點樣感受，即使喺事業上，我都會唔記得點樣停落嚟，迫得自己好緊﹑好大壓力，所以喺錄音過程都諗起自己，關於自己嘅人生，做人做事嘅模式。呢份咁Personal嘅歌詞，令我喺錄音時要忍住喊去錄，以前從未試過錄錄下音想喊，係一次好特別嘅經歷。」

為了展現歌詞的愛情觀，《浪漫殺死巨蟹座》MV是既淒美又虐心愛情故事，Anson Lo介紹：「MV內容有啲似電影《人鬼情未了》，我喺MV中係一隻鬼，好固執，即使已經過身，依然喺女主角隔籬唔肯走。呢個係默默守候、默默付出巨蟹座性格，好多謝導演接受我意見，利用人鬼故事，表達出冇辦法在一起感覺，令到MV同歌詞可以掛鈎。」

（即時娛樂）