容祖兒今明2晚演唱會改至下月初舉辦︰我不希望蒙混過去 (13:04)

容祖兒昨晚（21日）完成第8場《Joey Yung Concert 2023|ANOTHER SIDE ...... JOEY‧ MY SECRET‧ LIVE》後，因身體不適並出現發燒及發冷症狀，在醫生建議下宣布取消今、明（7月22及23日）兩晚的演出，改於8月1至2日補辦。祖兒今日凌晨在社交平台上載主辦單位就更改兩場演唱會舉行日期所發出的緊急通告，並留言︰「演唱會剛好來到第一個禮拜，大部份的節奏都已經漸上軌道，很感謝大家連日來給我的所有歡呼以及掌聲。今天，更多一份包容和鼓勵，實在很抱歉，我要跟大家申請休息兩天。」

相關新聞︰容祖兒發燒身體不適 今明2晚演唱會取消 改下月初補辦

祖兒透露這幾天已有不舒服，聲線也達不到自己的標準。她說︰「雖然一直以來我都覺得身體會很配合很聽話，只要我努力好好照顧起居飲食作息時間便可以順利為大家表演，但還是那句，計畫趕不上變化。這幾天，發覺身體不適以致慢慢發現聲音未能達到我的標準，身體的症狀告訴我不得不休息一下，而我也不希望蒙混過去。知道這樣的決定會讓很多同事重新去幫我安排，讓遠道而來的朋友不得不改期再來，但是經過幾天的掙扎，還是覺得來日方長，一個100分的狀態的表演，才能夠真的對得起每一位深愛我的歌迷和用心付出的團隊。三天後，7月25號，我們演藝學院再見。」

（即時娛樂）