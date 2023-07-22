甄子丹結婚20周年 意大利科莫湖邊為汪詩詩補辦婚禮 (13:54)

甄子丹與汪詩詩2003年在多倫多低調結婚，婚後育有大女甄濟如（Jasmine）及細仔甄濟嘉（James）。今年是兩人的結婚20周年，子丹決定大事慶祝，選址詩詩最喜歡的意大利科莫湖邊的莊園，籌備了10個月，為她補辦一場盛大婚禮，並邀請雙方親人及圈中好友飛到當地觀禮，包括周勵淇夫婦、蔡一智夫婦、蘇永康夫婦、李丞責與劉倩婷、王寶強等。

據知，子丹在婚禮上向太太發表愛的宣言，笑她雖偶爾會說出一些強烈及刺激的話，但內心很愛他；又揚言要詩詩繼續管他，安心將全部身家交給詩詩操控。婚禮翌日的晚上，詩詩就為子丹舉行生日派對，預祝他7月27日的60歲生日，更特別請來丈夫最喜歡的經典音樂巨匠Paul Anka現身獻唱。

子丹在社交平台分享婚禮照片並說︰「時間總是在不知不覺間飛過，與親愛的老婆汪詩詩竟已攜手走過20年的時光。感謝有愛、善良溫柔的你陪我一路走過來，一直是我最堅強的後盾。我忙着工作時，有你幫我統籌好公司的一切，我閒下來時，你帶着我到處跟朋友聚會散散心。今年是我們結婚20周年，在你喜歡的科莫湖補辦我們的婚禮，並邀請到各位親友到場見證、慶祝與相聚。感謝線上線下各位朋友的祝福，我們都收到了。辛苦老婆未來繼續『管管』我。」

（即時娛樂）