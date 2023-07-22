書展2023｜施匡翹開心被指似阿嬌 蔡潔稱與黃宗澤不過電 (18:47)

蔡潔、施匡翹、「 翻版林明禎」黃潔琪及模特兒趙凱明，今天（22日）先後現身灣仔書展，為各自的新書或寫真集宣傳。

蔡潔推出散文集《有隻貓在芒果星》，分享與4歲愛貓「豬仔」的生活。她透露最近帶「豬仔」認識朋友的貓女，打算讓牠們配種。單身的她對感情事隨緣，與緋聞男友黃宗澤只是閨密關係，剛巧一齊拍劇才會連續兩年為對方慶生。蔡潔強調與黃宗澤合作了6年，大家是好朋友，只會在工作上「過電」。談到黃宗澤被爆拍拖，她說不知道對方的私生活：「通常是我找他傾訴，談工作上解不開的疑難。他是我的前輩，能給我意見。」

施匡翹以女僕造型出席新專輯與散文相集答謝會，吸引大堆粉絲到場。她說：「作品推出8000本，據悉已賣出9成，反應好好，我很開心，相信假日的銷情會更好。」她覺得新髮色催旺運勢，打算短期內保持這形象。談到其相集的照片被指與鍾欣潼「撞樣」，施匡翹說︰「攝影師有提過，我很開心，因為她很靚、很完美、零死角，但我不是零死角，要三七面角度。」

黃潔琪時隔6年推出第2本寫真集紀念29歲︰「大家說我似林明禎，可能因為我們均來自馬來西亞，出道時的髮型都是瀏海短髮。曾與她有一面之緣，我不覺得我們相似，但也開心，因為她是女神，變相也讚我靚女。」她透露寫真集銷情不錯，計劃與粉絲玩互動遊戲，被抽中的兩名幸運兒能做其1日男友。

首次出寫真集的趙凱明性感現身，被大批粉絲包圍拍照。她透露寫真集反應比預期好，1000本初版已賣出一半，購買的就有三分一是女性。談到其寫真集風格大膽，黃潔琪的寫真集就性感健康，趙凱明說有留意對方的寫真集及讚她靚女。被問到可有信心能在銷量上贏黃潔琪，趙凱明說︰「慢慢來，我第一次出寫真，是新人。各人有自己的特點，不需要比較。」

（即時娛樂）