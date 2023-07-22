乘風2023｜未能成團無損心情 蔡少芬獲粉絲打造「芬芬街」嗌感動 (21:37)

內地綜藝節目《乘風2023》昨晚迎來最終回「乘風之夜」，以謝娜、劉逸雲和陳嘉樺（Ella）為首的三大聯創隊伍上演連場對決後，11個「年度乘風席位」誕生，為歷時3個月的「乘風之旅」畫上圓滿句號。

在《乘風2023》最後一次公演上，蔡少芬（Ada）再度伙拍Ella、張嘉倪和瞿穎以《絕世舞姬》壓軸登場，歌曲揉合現代和中樂元素，彷彿帶領觀眾穿梭古今。4位姐姐搭配剛中帶柔的緞帶舞和扉子舞，一舉手一投足盡顯女性的風華。賽後Ada感性表示：「我在初舞台唱《惜花》就是穿古裝，然後今天成團夜也是穿著古裝，我真的很感恩。第一天我唱《惜花》時，腳都動不了，今天我還可以這樣跳，我真的沒想過。」不過主持人黃曉明指觀眾聽不明白，原來「港普天后」Ada錯把「惜花」唸成「西瓜」，再度引爆全場笑彈，無負「氣氛擔當」之名。

經過3輪比賽後，22位姐姐一同獻唱《看得最遠的地方》，除紀念這個夏天累積的深厚感情，也希望藉著歌曲向彼此說聲謝謝。11個「年度乘風席位」順利誕生，包括Ella、謝娜、朱珠、A-Lin、劉逸雲、芝芙、美依禮芽、劉惜君、賈靜雯、盧靖珊和龔琳娜。Ada亦憑著勇於挑戰、樂觀自信的態度，贏得「年度乘風精神獎」，她坦言十分激動：「我真的沒想過今天可以拿到這個獎，謝謝蒼天，謝謝所有愛我的人，謝謝所有在門口一直在為我吶喊的影迷、歌迷。我真的很感謝每一個愛我的人，我雖然還沒到50歲，但是我真的覺得這個（獎項）是很大的禮物，好重啊！」

縱然未能成團，但無損Ada的好心情，全因一眾「芬貝」（蔡少芬粉絲名稱）為她打造一條「芬芬街」，路上兩旁盡是她的易拉架和大型橫幅，令Ada直呼感動。錄影結束後她親身到場打卡，並在微博上載認證短片，答謝「芬貝」支持。之後她趕到下榻的酒店與影迷見面，期間主動安排一對一合照環節，如舉辦一場小型粉絲見面會，盡顯親民一面。

（即時娛樂）