阿Mo受傷一年走過的路不容易 頸部可有限度轉動 四肢恢復一些感覺 (22:12)

男團MIRROR演唱會事故至今發生近一年，受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）的父親李盛林牧師今（22）晚發出新一封代禱信，表示一年走過的路不容易，阿Mo在醫療團隊協助下，從臥床，視線只看到冰冷感覺的天花板，到現在頸部可以左右有限度的轉動；從四肢沒有感覺到開始恢復一些感覺；從四肢不能動彈躺平床上，到藉著外骨骼和踏步電激機械人雙腳得到正面的刺激，藉此可輔助移動。計劃9月多一部為治療上肢肌肉、關節和神經的復康儀器，盼能積極刺激產生美好效果。

全文如下：

一年走過的路 不容易啊！但恩典夠用！

李盛林牧師 // 啟言（阿Mo）代禱信 52 (20230723)

『我若不信在活人之地得見耶和華的恩惠，我就早已喪膽了。要等侯耶和華！當壯膽，堅固你的心！我再說，要等侯耶和華！』（詩篇 27:13-14）

（一）啟言（阿Mo）一年走過的路

（感恩）

*a) 「醫療」 *

經過漫長的一年，感謝急症醫院的急症科、骨科、頸椎神經科和腦外科的醫護在最危險的關頭救治和穩定阿Mo的身體機能。也感謝大學醫院羅教授和劉教授帶領的護理、物理治療和營養團隊，與及感染科、泌尿外科、醫療科學、中醫等和教授團隊的投入參與，讓阿Mo得到了妥善的照顧和適時按需要調整的治療方案，並超越了維持現狀，還積極給予治療的新方向。

*b)「醫療開支」 *

在過去和現在的醫療開支上，得到所承諾的幫助，以致能有合適的醫療團隊和有幫助成效的復康儀器配合治療。

c) 「治療的變化」

I. 從臥床，視線只看到冰冷感覺的天花板，到現在頸部可以左右有限度的轉動，能看到窗外上帝創造的天地；

II. 從四肢不能動彈躺平床上，到藉著外骨骼和踏步電激機械人雙腳得到正面的刺激，藉此可輔助移動；

III. 從四肢沒有感覺到開始恢復一些感覺；

d) 「靠聖經支持的一年」

聖經是基督徒腳前的燈和路上的光，也是生命的糧。配合聖靈的工作和動力，使阿Mo滿有鬥心和堅毅面對前面的每一步。

（禱告）

a) 「運動醫學的治療」

前前後後有近10項不同的復康運動醫學治療，請繼續為阿Mo每天的體力和心力配合復康禱告。

b) 「新方案的準備」

i ) 大小便的分泌近幾星期已沒有不良的反應，盼8月頭的測試可以過關，順利摘除尿袋。

ii ) 8月照頸椎磁力共振以確定頸椎神經的最新狀況，再定出跟進方案。

iii ）計劃9月多一部為治療上肢肌肉、關節和神經的復康儀器，盼更能積極刺激產生美好果效。

（即時娛樂）