可宜穿鬆身裙滲出孕味 想早日當媽 下次出育嬰書 (15:22)

可宜、鄭啟泰昨晚為新書舉行簽名會，獲好友裕美、林祖輝、嚴崇天現身支持。可宜穿上鬆身裙現身，滲出孕味。剛與丈夫從英國、希臘度蜜月回港的她笑言被親友追問生育大計︰「我們也想生BB，已很勤力，希望下次出育嬰書。這次旅行的行程太緊密，我們很疲累，老公還扭傷腳。」本身是混血兒的她自嘲中文麻麻，寫書時曾「歎慢板」，差點未能在死線前交稿。可宜說︰「能成功推出中文書是奇蹟﹗多謝丈夫及親友支持﹗聽說銷量不錯，很開心和感動。」

裕美清減了不少，她表示男友林作早前右眼突發性視網膜脫落，緊急入院做手術。她連日來照顧男友及工作，已幾天沒好好睡覺。裕美說︰「林作手術後要休養2至3星期才康復，其間不可抬起頭，晚上要趴低睡覺，所以我當他的導盲犬。」林作媽媽見她悉心照顧兒子，公開表示感動。裕美稱不知道︰「她曾在林作手術前到醫院探望，叮囑我照顧林作。她放心將兒子交給我，我十分開心，所以會出萬二分力，如做看更一樣照顧他。（已被林作母親批准入門？）再說吧﹗我們不同住，平日少見面。我只知道要天天幫林作洗頭，頗疲累。希望他乖，如不好好休息，或要再做手術。我怕下個入院的人是我。林媽媽8月生日，希望林作快點康復，出席其母親的生日宴。（你會否同行？）看看屆時可有邀請我。」

（即時娛樂）