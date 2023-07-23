寵愛Pet Pet｜周嘉洛林夏薇鬥氣冤家 鏡頭外十足糖黐豆 (16:35)

林夏薇、周嘉洛主演的無綫愛情喜劇《寵愛Pet Pet》將於7月31日首播，故事圍繞資深獸醫金惠婷（林夏薇飾）和動物傳心師汪聲仁（周嘉洛飾）這對鬥氣冤家。金惠婷說話過於直接沒商量餘地，四處焫火頭；汪聲仁就觀人於微、口甜舌滑，兩人因價值觀不同時有衝突。汪聲仁因一次意外獲得與金醫生愛犬「冬甩」溝通能力，人與狗建立出友誼。他幫助冬甩逃離被絕育的厄運，冬甩就助他解決工作問題。汪聲仁與金惠婷亦因為冬甩關係漸生情愫。

飾演動物傳心師的嘉洛，有不少和小動物的對手戲，除了飾演冬甩的金毛尋回犬Romeo外，還有貓咪、鸚鵡、蛇等。他直言與小動物合作很開心︰「有啲動物真係好聽話、好乖，識跳吓舞，帶好多歡樂畀大家，感覺好治愈。」談到與金毛尋回犬Romeo合作，嘉洛笑言：「冬甩係一個幾佻皮嘅拍檔，同佢合作完全冇問題，佢嘅精靈同活力喺鏡頭前完全展現到。不過，佢有時攰就會扭計。冇辦法，要讓吓佢，始終動物同小朋友控制唔到咁多，要畀多啲耐性。我哋成個團隊都好有耐性，尤其係薇薇（林夏薇），佢𧨾狗有一手。」嘉洛與林夏薇合作得很開心，兩人在戲外是糖黐豆。嘉洛說︰「我哋好有默契，零意見分歧。同佢一齊開工時，多數嘻嘻哈哈、打打鬧鬧。佢好識照顧人，會提我飲水、食飯。」

劇中聲演「冬甩」的是《愛‧回家之開心速遞》中的「池子孝」阮政峰，他回憶配音初期覺得迷惘，幸好獲資深配音員黃鳳英、蕭徽勇幫忙，再加上監製陳耀全親自指導，很快就上手。

（即時娛樂）