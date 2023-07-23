五堅情澳門演唱會 陳零九感觸落淚 邱鋒澤對巡唱暫告一段落不捨 (20:37)

台灣組合五堅情《Moon Landing月面著陸澳門演唱會》昨晚假澳門倫敦人舉行，5位成員陳零九、邱鋒澤、婁峻碩、黃偉晉和賴晏駒在台上施展渾身解數獻唱及發放笑彈外，亦特別獻唱苦練的廣東歌，給堅果（粉絲暱稱）驚喜。難得到澳門演出，他們趁機觀光品嘗美食，也到賭場小賭一番。

演唱會開始，五堅情以《月面著陸》、《速食愛情》及《兵變》揭開序幕，勁歌熱舞，全場尖叫聲雷動。不過賴晏駒透露抵達澳門後即病倒感冒發高燒，但他不忘搞笑說：「因為怕傳給他們，所以3天都把自己關在房裏，每天只吃Room Service，然後昨（前）天進來的人說我很面熟，以為我是五月天，我說不是，是五堅情，但他卻說不知道。」

陳零九在個人表演時唱到《Insane》一曲突然感觸哭起來，他唱完表示：「因這歌算是我這陣子的心情，比較感觸一點，眼淚沒有Hold住，對不起。」到黃偉晉Solo時，他透露粉絲的熱情讓他可以有薯片吃過不停，還生了暗瘡，幸好在妝容下沒太明顯。他在台上脫下外套騷身材。婁峻碩之後在Solo演出前立即變陣，同樣脫外套騷麒麟臂。

五堅情邀請幸運的堅果上台，按各人的戀愛狀況送上《愛我別走》、《今天你要嫁給我》、《背叛》及《Bad Boy》4首經典歌曲。其中一對情侶被問可會結婚時？女方突然反問婁峻碩可打算結婚？他爽快答：「有啊！」成員又輪流向幾位幸運堅果送上抱抱，令台下的堅果妒忌。

5子唱出廣東歌《海闊天空》，堅果們跟著大合唱，掀起全晚高潮。Encore時，五堅情走到台下與堅果們近距離接觸，並在全場大合唱《ALL DAY》及《LALALA》後，演唱會結束。騷後病癒的晏駒坦言之前超擔心，因他第一天幾乎沒有聲音，直到第3天才好一點。」巡唱暫告一段落，邱鋒澤感到不捨，但不是尾站，他們在安排未來去更多地方。

（即時娛樂）