港台多元性向節目《自己人》停播 梁兆輝：這一天終於到臨 (21:45)

香港首個多元性向文化節目《自己人》播放17年,今凌晨節目中宣布8月停播。《自己人》2006年5月6日正式啟播,逢周六深夜12時至2時,2小時節目。港台網頁當年對《自己人》的介紹:「為推動社會多元共融,香港電台第二台為聽眾開啟全港首個多元性向文化平台,誠邀資深廣播人梁兆輝(Brian Leung)回歸港台,主持全新節目《自己人》。梁兆輝表示:一套感人至深的《斷背山》為同志文化打開了一道通向世界的大門。為了延續社會討論,成就平等和自由理念的言路,全新節目《自己人》會和大家開門見山,積極探討同志文化和多元性向生活的熱門話題,期望將聽眾由風高路冷的斷背山帶進更包容的世界裏 。」

節目中元老主持梁兆輝在節目開始便宣布將停播的安排,他表示於7月初港台中文台長、二台台長等相約他返港台傾談,知會他因「節目調動」,《自己人》做到7月尾。當時他也有追問節目停播原因,答案就是「節目調動」,至於真正原因?他稱要問港台了!梁兆輝稱節目做了17年被停播,他有心理準備並不感驚訝,平常心但當然有不捨之情與感遺憾。早在17年前他接受挑戰做這節目,以為只會做3個月,但竟然做了17年,對他而言是賺了17年。

隨後梁兆輝與眾主持皆在《自己人》社交平台跟聽眾道別,梁兆輝寫道:「這一天終於到臨,只是遲了十七年... 七月初,接獲香港電台中文台台長親身通知,自2006年啟播的《自己人》節目,以「節目調動」為由,八月起正式被終止。

身處巨變的香港,許多事情只是遲與早的分別,早有心理預備。如在節目常言,每星期節目都是賺回來,一晃眼,已賺了十七年!只是能力有限,可以做的已做盡,盼望沒有辜負這些年。

謹此向每一位聽眾話別,感謝你們多年來的默默支持,也感激曾並肩同行、不離不棄的戰友們 (you know who you are) ,以及曾亮聲咪前的每位嘉賓,你們的故事擦亮過暗黑的時代。

平權路總多風雨,窮途未必絕路,熬得過平權嚴冬,盡處自有虹光。結束《自己人》,結束一段為時十七年的長久關係,也同時意味要暫別咪前。三十六年前因情迷收音機而加入電台,三十六年後的離去,何嘗不是基於相仿的理由?值得留戀的,早就不存在,不必自欺。別了,說聲珍重,緣未盡的話,約定下世紀、彩虹盡處再嬉戲。」藍奕邦、馬米高與黃耀明等也有轉發有關消息與留言,不少網民要求主持將節目搬到網上繼續播放。

(即時娛樂)