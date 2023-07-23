《造星V》KC堅持只跳舞不唱歌 亨仔透露曾跟Nathan聯絡 (21:29)

ViuTV《全民造星V》亞軍KC（黃家灝）、季軍亨仔（陳鎮亨）及第4名的希晉（王希晉）今日首次出席商場活動，獲200粉絲到場支持。他們玩遊戲時非常投入，KC更突然揹起女粉絲，令全場尖叫。

KC表示完成比賽後多數在家休息，打機及看動漫放鬆心情，女友Win Win（楊安妮）已請食燒肉慶祝；希晉計劃下月和朋友去台灣旅行；亨仔正調理身體，自爆曾吃火鍋。被取笑有少許發福的他說︰「比賽時幾個月沒打邊爐，吃一餐半餐，如真的肥了會立即收身。（叫KC教跳舞收身？）未必學到，我身形太大份，跳舞會很搞笑。」

3人不清楚首次做商場騷有多少酬勞，稱最開心是跟粉絲見面，合約及其他工作仍在傾談階段。KC說︰「我只知等公司安排，聽聞下月會有場騷。即使入行，我只會專注跳舞，不打算唱歌。我明白當跳唱歌手較有優勢，但我一直想以跳舞為主。香港沒有前輩這樣做，我已預計前路難行，是需要勇氣，日後只好在表演上加入不同元素。」

亨仔感激粉絲向米線店推薦他，透露正跟廣告商接洽，希望有機會拍廣告。希晉多謝好友張天賦曾分享比賽心得，希望兩人將來有合作機會。談到冠軍Lyman（香胤宅）未獲邀出席活動，KC不清楚安排，只知主辦早在決賽前已邀他們3人出席。談到決賽前宣布退出的魏念恩（Nathan），亨仔曾與他聯絡，但不方便透露詳情。

（即時娛樂）