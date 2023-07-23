盧瀚霆開騷一口氣跳唱7分鐘 座無虛席粉碎門票滯銷謠言 (22:05)

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）今晚在亞洲國際博覽館舉行首場《ANSON LO “THE STAGE” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》。雖然近日不少黃牛黨在網上減價出售Anson Lo演唱會飛，場館內座無虛席，打破門票滯銷謠言。

Anson Lo於晚上8時半登場，身穿白色背心騷手臂。他與16位舞蹈員一口氣跳唱7分鐘，演唱出道作《一所懸命》及《Mr. Stranger》等歌曲；之後換上黑色西裝唱情歌《角落生物》。他先向台下粉絲打招呼︰「Hello，大家好，我是Anson Lo。大家今日開心嗎？歡迎大家來到專屬盧瀚霆的第一個舞台。這個舞台有3個特別之處，這個舞台常有人歡呼，這個舞台常有人大叫盧瀚霆，以及無間斷有人說『我愛你』。」台下歌迷齊聲大叫「我愛你」。

Anson Lo透露演唱會名叫「THE STAGE」是因為他一直想有一個完美的舞台。他又自封「情深Lo」，說入行4年半長大及改變了很多。Anson Lo說︰「我跟剛出道時很不同，不過是好事。我覺得自己長大了，經歷了很多，犯過不少錯，也後悔過很多，而且還有很多流言蜚語及不同的新聞，但全部都是假的﹗這些里程令我學到很多，才有現在的我。很官腔似的，但可能是我一個自我保護機制，是一個講話形式。」

他唱出許廷鏗的《重新長大》，稱過去4年每當軟弱及否定自己時，就會以這首歌來鼓勵自己；然後再唱出新歌《浪漫殺死巨蟹座》。

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（即時娛樂）