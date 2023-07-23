古天樂《暗殺風暴》分飾三角 極度爛面從影大突破 (23:09)

古天樂在電影《暗殺風暴》中一人分飾三角，是從影以來大突破，其中一個造型是露宿者角色「黃少平」，「黃少平」因被Darker策劃的爆炸案波及而嚴重燒傷，慘被毀容及跛腳，要靠人工發聲器說話。另外兩個造型分別是黐假鼻兼滿臉刀疤、全臉刺青而身體不時抽搐，古仔並非首次化特效妝，但《暗》片中他的「毀爛」程度，是拍戲以來最嚴重的一次。他表示只要劇本適合及角色需要，自己從不介意以任何造型示人。

問他化爛臉妝、刀疤妝是否難受？他說：「還好啦，但拍呢套戲時係夏天，塊臉黐住啲假皮、膠水，有時又要黐鬚，又有動作戲，真係幾熱。」他形容自己的造型「夠晒破爛」。原來古仔的特技化妝，由曾主理荷李活電影《攻殼機動隊》（Ghost in the Shell）之特效妝、香港著名特效化妝師陳嘉偉（Gary）親自操刀。Gary透露製作過程主要是為古仔做臉部倒模後再製作矽膠假皮，然後將假皮黐於臉上，再加上膠水及顏料。由於古仔在片中近乎所有戲份都要化特效妝，所以一定要顧及其皮膚，採用的相關顏料均屬荷李活最頂級的特效化妝品，以免出現皮膚敏感影響拍攝。

《暗殺風暴》古天樂、張智霖、吳鎮宇、胡杏兒、周秀娜主演，佘詩曼特別演出，呂良偉、任達華、姜皓文與洪天明友情演出。

（即時娛樂）