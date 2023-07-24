教主哭了｜盧瀚霆不忿神徒被欺負心痛落淚：不知怎樣保護你們 (15:04)

教主哽咽說：「其實這半年來我哭得最多，都是因為你們，每次見到你們被人『蝦』，我都好嬲，不知可做些什麼保護你們，又不可以在社交網反擊，這會引起罵戰，我只可以準備好自己，出Post關心大家。」（鍾偉茵攝）

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）昨晚（23日）假亞洲國際博覽館，舉行首個個人演唱會頭場，座無虛席。Anson Lo在處男騷上施展渾身解數，向來愛惜神徒（粉絲暱稱）的他，最終失守淚灑舞台。

當Anson Lo換上粉紅西裝，以鋼琴自彈自唱《Try》時，他希望藉這個舞台，給大家看到不同的自己，亦多謝大家這晚陪伴，他說：「這4年來我每一日都見到你們，例如不同活動、場合或者社交平台等，甚至有時搭車見到穿粉紅色衫的，我都會想會不會是神徒呢？」

Anson Lo多謝神徒在這幾年，用不同方式支持他，陪他度過不同難關，大家除了是他的粉絲外，每一位都是「神隊友」。接著他唱出《神隊友》，全場神徒跟住大合唱，Anson Lo感動落淚，工作人員隨即遞上紙巾。

看見神徒支持自己，Anson Lo哽咽表示：「肌就要騷給大家看，哭都要騷給你們看。」他邊哭邊說，他說：「知道大家為撲飛入場很辛苦，用了很多方法和不同電腦買飛﹑排隊﹑吃了不應該吃的『黃牛』，（門票）甚至被不好的人Hold住！其實這半年來我哭得最多，都是因為你們，每次見到你們被人『蝦』，我都好嬲，不知可做些什麼保護你們，又不可以在社交網反擊，這會引起罵戰，我只可以準備好自己，出Post關心大家，無論幾累都看留言，這些都是因為你們每一位的愛。」

Anson Lo要把《不可愛教主》送給大家，因此曲已成為他與神徒連繫的一首歌，但一開口他已按捺不住情緒哭成淚人，最後在全場神徒和唱下完成，場面感人。

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（即時娛樂）