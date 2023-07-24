盧瀚霆騷肌「偷情」跟女Dancer跳辣身舞 神徒失控尖叫 (16:02)

Anson Lo身穿黑色透視裝登場，腹肌若隱若現，他唱出《King Kong》、《EGO》、《Money》及《Megahit》4首跳唱歌。（鍾偉茵攝）

MIRROR成員盧瀚霆（教主，Anson Lo）昨晚（23日）假亞博舉行首個個唱。Anson Lo先以連番快歌打頭陣，接住唱出新歌《浪漫殺死巨蟹座》，他自爆拍新歌MV時哭了很多次，當中描述到他待人接物方式，就是不懂停下來，所以堅決在開騷前拍MV，想將成件事完整送給大家，他特別多謝填詞人黃偉文（Wyman）越洋跟他討論；之後教主再唱出Wyman為他寫的《永順街39號》，大玩飄雪效果，營造浪漫場景。

其後，當《Megahit Megamix》前奏響起時，換上黑色舞衣的Anson Lo從T台前端升上舞台，並Rap其親自填的英文Rap詞，不斷向神徒做出V字手勢，全場神徒尖叫。隨後過場片段中，同樣有看頭，Anson Lo以白恤衫造型示人，加上濕身透視效果，令神徒進入瘋狂狀態。

去到個唱中段，氣氛愈來愈熾熱，Anson Lo在演繹《Nice & Slow》時，與衣著性感的女舞者大跳辣身舞，上演摸大髀、坐大腿和作狀惜惜等親密接觸，粉絲失控式尖叫。唱過《Burn Out》後，Anson Lo在台上除衫，身穿黑色小背心的他，露出白滑背肌唱出張國榮的《偷情》，與眾男女舞者在台上「纏綿」，全場熱血沸騰。

全晚Anson Lo換上多套不同服飾示人，其中一個紅色窩釘造型他稱為「Rock Lo」，自言一直想出Band Sound，但公司不批准，想他繼續跳唱和出慢歌，他說：「說笑而已，其實公司給我絕對足夠的資源，但我很想找到一首Band Sound代表作才出，希望將來有機會。亦要多謝公司給我很多機會拍劇。」

在安歌環節，Anson Lo換上黑色透視裝登場，腹肌若隱若現，他唱出《King Kong》、《EGO》、《Money》及《Megahit》4首跳唱歌，其中唱代表作《Megahit》時，更帶領觀眾一齊唱一齊跳，為首場演唱會劃上句號。

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（即時娛樂）