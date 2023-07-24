陳奕迅7場台北個唱結束 歌迷送驚喜 Eason感動落淚 生日願望吃好睡好 (16:17)

400多位粉絲在小巨蛋靜侯Eason綵排，待他甫上台已給他驚喜，送上生日歌及蛋糕，令Eason感動落淚。（大會提供）

陳奕迅（Eason）睽違7年後，再度站上小巨蛋舉行「FEAR AND DREAMS世界巡迴演唱會」7場個唱，昨晚（23日）圓滿結束，Eason也成為在台北小巨蛋演唱會最多場次的香港歌手。

適逢Eason今個月27日49歲生日，台北歌迷昨晚又再全場砌出「Happy Birthday」大字，包圍整個小巨蛋，全場逾萬人為他唱生日歌，令Eason感動得不停大叫："OMG!"

昨午，「台北神經研究所（Eason fans club）」歌迷經拉隊近400多人，先行於小巨蛋靜侯Eason綵排，待他甫上台已給他驚喜，送上生日歌及蛋糕，不知所措的Eason驚喜萬分，他看到台下歌迷拉起多張橫額，並寫上：「我們什麼都沒有」﹑「只有愛你的心」﹑「我的心與你常在」﹑「相信你的人都在這裡」﹑「我人一直都在」等，Eason感動得忍不住眼濕濕，繼而拉起衫角抹淚，他說：「謝謝你們﹗」然後笑住唱了兩句《塵大師》歌詞：「我OK冇事，放鬆𢯎肚臍... 把千斤重化做薄過紙.....」讓自己心情平復。他又說：「不用拍下來了，我本來想用手機拍下來，但（指一指自己腦袋）都已經記下來，最私密的記憶，最私人的珍藏，當我遇上很多困難的時侯，我會想起這個畫面的，謝謝你們。希望你們快樂，人生總會有ups and downs，有你們多好。今天晚上會很好的！有你們，我充滿力量。」

過了開心的下午，Eason沒想到歌迷再為他帶來第二波慶祝，演唱會到Talk位時間，歌迷先是舉起「727有何打算？」大字報，繼而「要不要一起過生日？」Eason傻更更說：「可以呀，我生日可以跟你們渡度過。」沒想到馬上迎來哨子聲，接著全場逾7000觀眾又再砌了「Happy birthday 」及「生日蛋糕」圖， Eason見到震撼大字之後，狂叫: 「What？OMG!COME ON!!How do you do it? My Gosh!!」開心大笑大叫之餘，接受全場逾萬人唱生日歌給他的祝福，他就以不停拜跪多謝大家作回禮：「你們真的太厲害了！謝謝，Thank you! 」歌迷叫他凌空吹蠟燭，Eason運氣一吹之後，紙牌由蛋糕變成禮物，非常精彩。

演唱會不少圈中友好也有到台北支持Eason，張惠妹、五月天阿信、余文樂、房祖名、彭于晏、曾寶儀、陳詠謙、許廷鏗、林宥嘉及太太、韋禮安、Serrini、李聖傑、陶喆、魏如萱、范曉萱、艾怡良、楊乃文和張震等，Eason爸爸，太太徐濠縈、女兒陳康緹也有到場，熱鬧非常。

安歌時為答謝歌迷的熱烈呼喚，他共唱了6首國語歌及清唱大量廣東歌，才圓滿結束台北巡迴演出。演唱會後Eason開心歡呼：「終於可以吃麻辣鍋啦！」他坦言這次感受到很多愛，非常驚喜開心，感受到歌迷花很多心血、時間為他安排驚喜，自己今年的生日願望是：「吃好、睡好、好輸出！」

至於歌迷不停在演唱會中求他到高雄和台中等地再開唱，問到他有機會嗎？Eason表示這邊給他很多力量、很多愛，當然會想返場，但也不一定在台北，假如再返場，歌單也可能再改一下，或換個主題。接下來他先放幾天生日假，與家人於台北休息，8月便一口氣巡演北美六站，此外Eason透露已有新作品在籌備，8首歌裏面有兩首國語歌。

（即時娛樂）