《造星V》Kakit唔抗拒拍HeHe劇 為藝術犧牲冇問題：要打格仔 (16:41)

問到想跟誰合作？Kakit點名好兄弟香胤宅（Lyman），他說2人在《造星V》中，經歷過幾個不同表演，感受對方對舞台專注。（陳釗攝）

《全民造星V》20強鄧家杰（Kakit），今天（24日）到尖沙嘴出席商場活動，吸引近20位粉絲到場支持。活動上，Kakit大騷舞技，令粉絲尖叫並高呼：「好靚仔。」

Kakit表示暑假過得充實，在《全民造星V》總決賽結束後，已去了一趟旅行，與6位兄弟去台灣玩了6日，他笑說此行主要去傳統景點觀光，未有艷遇，但購物時也感受到台灣女生「嗲功」，笑言自己頂得住，他說：「我現在已變唐僧，因之前一段時間為專心比賽，都沒有接觸過女仔，亦想把握這半年黃金時間，在工作上拼搏一下。」

問到之後的工作計劃？Kakit表示暫時接不同工作，認識多點人及掙取資源，為未來鋪路。他又坦言會簽公司，始終年紀尚輕，簽公司較穩陣，現時有幾間公司了解中，他要精挑細選一下，他說：「我目標希望往電影和拍劇發展，與歌手相比，演員身分更吸引我，但我都會繼續學唱歌，希望成為全能藝人。（ViuTV是首選？）都是了解中。」

問到想跟誰合作？Kakit點名好兄弟香胤宅（Lyman），他說2人在《造星V》中，經歷過幾個不同表演，感受對方對舞台專注。問到若有人找他們拍HeHe題材戲劇會接受嗎？Kakit爽快說：「沒問題，為藝術犧牲，我的底線在節目中已經做過，脫剩內褲。（若連底褲都脫掉呢？）可以，但要打格仔。」

（即時娛樂）