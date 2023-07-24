MIRROR+｜12子跟BB玩遊戲 姜濤父愛爆棚 ：好想結婚 (17:51)

ViuTV全新節目《全星暑假─MIRROR+》今晚（24日）首播，節目逢周一晚9點半播映。節目透過遊戲、競賽，從多方面向MIRROR挑戰，讓觀眾認識和發掘MIRROR成員更多不同面向。

今晚播出首集，MIRROR將分為兩隊，藍色隊成員有Ian（陳卓賢）、Alton（王智德）、Frankie（陳瑞輝）、Jer（柳應廷）、Anson Lo（盧瀚霆）和Lokman（楊樂文）；黑色隊成員有Anson Kong（江𤒹生/AK）、Edan（呂爵安）、Jeremy（李駿傑）、Stanley（邱士縉）、Tiger（邱傲然）和姜濤。兩隊分別挑戰不同遊戲，大家不斷出茅招，姜濤和Anson Lo更因隊友關係，而被罰飲魚肝油。

隨後，兩隊派出姜濤和Anson Lo出戰BB爬行大賽。他們會配一個BB隊友，以不同物品吸引BB爬行，最快到終點就勝出。比賽開始前，姜濤和Anson Lo分別有時間和BB隊友Anson和Elly打好關係。出名喜歡小朋友的姜濤父愛大發，見到BB不禁連續兩次直言「好想結婚」及「真係好鍾意BB」。他對BB隊友Anson愛不釋手，邊摸面珠邊大呼「好可愛、皮膚好好、好香呀」。

姜濤向Anson爸爸了解BB喜好，得到他喜歡的零食和氣球，更開玩笑指：「可唔可以借埋媽咪畀我？」Anson Lo就用BB隊友Elly喜歡的玩具，成功拉近關係。兩個BB隊友甫落場，已令在場成員「暈晒大浪」。Stanley笑言「好想咬Elly腳仔一啖」、「好想用筷子夾Anson面珠墩」。姜濤和Anson Lo在終點各用秘密武器吸引BB隊友注意，到底哪個BB隊友可以「神Carry」到MIRROR成員勝出呢？

（即時娛樂）