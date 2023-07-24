靈戲逼人｜龔嘉欣爆張振朗喊到崩潰 阮浩棕吳子冲當眾Kiss (19:10)

阮浩棕和吳子冲今次是他們第一次男男kiss，他們覺得好激好震撼。（鍾偉茵攝）

龔嘉欣、阮浩棕、吳子冲、江欣燕、蔚雨芯和謝雪心等，今天（24日）到商場出席劇集《靈戲逼人》之「誰是終極兇手」活動，張振朗因抱恙缺席最後一次宣傳。龔嘉欣大賣關子拒透露誰是殺害她的兇手，但劇透她和振朗喊得很厲害，她稱在拍攝時，2人喊到眼腫，停機翻看時仍在喊，她被張振朗喊至崩潰狀態嚇倒。

現場玩遊戲時，龔嘉欣整蠱阮浩棕和吳子冲，搞到他們要當眾咀嘴，懲罰他們時，在食物內加料，加了大量芥辣，阮浩棕食完即嘔。原本懲罰她和阮浩棕咀嘴，她表示若結局收視有28點才再Kiss，最終改由阮浩棕輕吻其臉頰。她說：「若收視28點，我會揀在我生前暗戀李成昌或振朗咀嘴。（揀李成昌大犧牲？）我OK呀，但未知昌哥會否答應，都是揀振朗較容易，要問問他，怕他不願意，我難得有劇出街，希望有好收視作結尾，圓滿一點。」

阮浩棕和吳子冲今次是他們第一次男男kiss，阮浩棕說：「沒想過當眾Kiss這麼激，好震撼，原來與男生咀嘴是這種感覺。」吳子冲笑言很痛，因被對他的鬚根刺到，他說：「我們當時是合上雙眼和緊閉嘴唇，但都尷尬。」說到阮浩棕吃芥辣吃到嘔，他表示因今次份量較上次多一倍。

另外，蔚雨芯和周杰倫的上市公司合作推出美容產品，因忙著開會，今天才首次出席宣傳活動，她說：「估不到我的角色反應那麼好，初時都擔心我給張振朗戴綠帽，觀眾不接受。」她現在雖然做生意，但仍會繼續拍劇和唱歌，她透露與無綫合約尚有數個月便屆滿，會傾續約。

（即時娛樂）