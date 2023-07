next

韓國樂隊CNBlue成員姜敏赫與李正信9月2日(星期六)假旺角麥花臣場館舉行粉絲見面會《2023 Kang Min Hyuk x Lee Jung Shin From CNBlue 'THE Buddy'Fan Meeting In Hong Kong》,門票將於下月4日上午10時於KKTIX公開發售,票價分$1,588、$1,188及$888。

姜敏赫和李正信於2010年成為CNBlue成員,姜敏赫擔任鼓手,李正信則是低音吉他手。兩人亦有參與幕前演出,姜敏赫在Netflix韓劇《絕世KOL》飾演化妝品公司總裁「韓俊景」,亦曾參演《繼承者們》等多齣劇集。李正信則演出過《我的野蠻女友》、《流星》等,並為多個音樂節目擔任主持。

