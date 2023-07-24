容祖兒7.25至7.27三場演唱會取消 8月下旬補辦 (19:01)

主辦單位今天發出通告，稱祖兒現已於康復階段，但希望藝人多加休息，直至完全康復，主辦方決定取消7月25日、7月26日及7月27日場次。（資料圖片）

容祖兒於演藝學院舉行34場演唱會，本月13日開鑼，日前完成第8場演出後，感到身體不適，並有發燒及發冷症狀，她即時求診，主辦單位亦應醫生建議，以及保障藝人健康及確保每場表演質素，決定取消7月22日及7月23日）兩場演出，改於8月1及2日補辦。

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今天（24日）主辦單位再發出緊急通告，稱祖兒現已於康復階段，但主辦方希望藝人多加休息，直至完全康復，能給予觀眾最佳的表演質素，主辦方決定取消《Joey Yung Concert 2023｜ANOTHER SIDE... JOEY‧MY SECRET‧LIVE》7月25日、7月26日及7月27日（共3場）場次，主辦方亦與場地落實重訂的檔期，決定分別延期受影響場次至8月24日、8月25日及8月26日期間舉辦。

具體安排如下，已購票的觀眾現可選擇：

（A）於2023年8月24日、2023年8月25日及2023年8月26日期間，於下述列表指定受影響場次所對應補場場次當日，持原門票按原座位觀看對應補場場次演唱會；或

（B）如未能於指定受影響場次所補場場次前往觀看演唱會之觀眾，可於2023年7月25日起至 2023年7月29日期間，帶同演唱會門票正本（連同票根）前往演唱會辦事處申請退票退款手續。

（即時娛樂）