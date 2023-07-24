張振朗擺脫張智霖影子 虛心受教 跟楊偲泳愛得低調 工作行先 (22:03)

曾被封「地獄黑仔王」的振朗笑言，開劇前也驚青怕撞鬼，做足拜神儀式，感恩拍攝順利沒有遇怪事。（鍾偉茵攝/劇照）

對於網民讚有喜感，張振朗歸功於劇本寫得好，他又自認笑點偏低，沒想到拍檔龔嘉欣鬼主意多多，大讚對方是演喜劇材料。（鍾偉茵攝/劇照）

張振朗備受公司力捧，在《靈戲逼人》中散發喜感；而他和楊偲泳愛得低調，雙方都是工作至上。（鍾偉茵攝/劇照/資料圖片）

張振朗在劇集《靈戲逼人》首次一人分演兩角，包括：流行曲音樂人丁一駿和粵劇著名編劇曲行雲，他表示角色描寫鮮明，演繹上較輕鬆，最難得參與這部人鬼情題材劇，搞笑程度高於驚嚇感，令他由拍攝直至劇集播出，感覺好玩。

曾被封「地獄黑仔王」的振朗笑言，開劇前也驚青怕撞鬼，做足拜神儀式，感恩拍攝順利沒有遇怪事：「破了地獄，不再黑仔喇﹗黑氣過了，其實我覺得自己偏好運，每次受傷都不是大傷，亦好開心個劇反應不錯。」

張振朗出道11年，深受公司力捧，近年已成功攞脫張智霖影子，但有評價他演男一仍未夠火喉，張振朗虛心接受意見，並繼續努力學習：「我的心態是，盡力做好每個工作環節，若果未夠做，再做到好為止。」

他表示曾看過一本心理學書得到領悟，人在緊張和興奮狀態是一樣，只要將想法改變少少，就能將緊張扭轉為興奮，他現在面對事情，學會享受過程，效果會變得好：「以前拍《愛‧回家2》試做男主角欠經驗，拍《拳王》要操肌、又想做好角色，壓力比較大。」

感情方面，張振朗與女友楊偲泳拍拖4年，愛得低調，從未於社交平台分享生活照，張振朗認為只要兩人知道甜蜜就足夠，不想妨礙大家事業發展：「大家在拼搏期，會以工作為先，她在電影圈愈來愈好，我都替她開心，而我又在這間公司，都聽過一些資深前輩講，做藝人可能拼搏的時期得幾年，這幾年想在工作做到最好，其他事押後再說，我們想法一致。」

他有志要掙到8位數身家，有能力養起家人，才考慮人生大事。問到女友是否肯等他？張振朗笑說：「我們有共識，這幾年先努力事業，私人生活當然有，但不講太多，大家做這行好明白，會互相扶持，我跟女友圍埋都是傾戲經，好興奮，互相支持對方作品，做得好與不好都會講，不會嬲，務求可以進步。」

（即時娛樂）