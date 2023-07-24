張敬軒受時差困擾失眠消瘦 歌迷會址似社區會堂 分享偏方予容祖兒 (21:32)

張敬軒（軒仔）今天（24日）到中環出席米線店活動，吸引逾百粉絲捱熱撐場，軒仔大為感動，表示已有一段時間沒見粉絲，美國巡唱返港後，一直閉關製作新歌，上半年只出了一首歌，被老闆和粉絲說他懶惰，所以要勤力。

軒仔透露為方便粉絲出入，歌迷會將由柴灣其所屬物業搬到中環，新會址面積近6000呎，租金10幾萬，由於不想加重粉絲負擔，會將自己旗下4間公司合拼共用分攤租金，他形容新會址如社區會堂，又指新會址像展覧館，將他歷年獎座放出來供大家欣賞。

談到好友容祖兒因病要暫停演唱會，軒仔說：「祖兒不是太嚴重，只是感冒，我向她分享偏方，吃大劑量維他命C，但當然要先問准醫生。」軒仔在疫情期間三度開演唱會，兩次暫停舉行，其中一次因他中招，所以明白祖兒暫停演唱會感受，他說：「歌手角度會很內疚，因對觀眾有影響。而演唱會準備已久，想將最好呈現給大家看，中間要暫停，會情緒低落。祖兒現在最重要是養好身體，相信歌迷會體諒。」軒仔指以其經驗，後台必須有嚴格防疫規例，每天快測才可進入藝人房間。

另外，軒仔從美國返港後，因時差問題搞到睡得不好而消瘦，現在要養肥自己，他表示「遮遮」將退休返家鄉，但他不擔心無啖好食，他說：「我新生活開始，父母已來港定居，媽媽對烹飪要求很高，不過，爸爸是北方人，她煮的東西較油膩和味濃。」他指爸爸投訴不習慣，指香港的物價貴，說：「父母很節儉，對生活要求不高，我比較講究。」

（即時娛樂）