掃毒3｜邱禮濤再任總舵手 3大影帝讚專業 村寨搭景場面逼真 (15:31)

由古天樂﹑郭富城和劉青雲合演的新戲《掃毒3：人在天涯》，排面格局浩大壯觀，除了連場飛車、槍戰外，結局更有媲美戰爭片緊張刺激場面。（大會提供）

由古天樂﹑郭富城和劉青雲合演的新戲《掃毒3：人在天涯》，排面格局浩大壯觀，除了連場飛車、槍戰外，結局更有媲美戰爭片緊張刺激場面。古天樂說：「今次不止槍戰、爆炸、飛車，還有飛機、大砲，我睇劇本也沒幻想到導演拍攝畫面是這樣誇張，是我想像以外的警匪片。這幾年間他拍了很多《掃毒》、《拆彈》系列，對於這方面的掌握很準繩。」

劉青雲繼2020年的《拆彈專家2》之後，再度與邱導演合作，青雲表示今次是他跟邱導首次完整合作，他說：「導演給我的感覺很注重安全，不想讓演員在現場等，時間都安排得很好。」

郭富城透露其實《掃毒》首集也有找他演出，但當時未有檔期參演，今次《掃毒3》邱禮濤邀請城城飾演臥底角色，對於首次與邱導合作，城城大讚對方是個執行力非常高的導演，講解劇情及情緒是一針見血，他說：「一句說話就能說明，是優秀導演擁有的條件，開心與邱導合作，他是我很喜歡的導演。」

電影原本於2021年3月在泰國拍攝，但當地新冠疫情嚴峻，於6月改往雲南西雙版納開拍，及後再轉赴汕尾拍攝。考慮各方因素，最終電影公司決定放棄所有前期工作，改返香港物色流浮山一個50萬呎用地，興建整條泰國村寨大型布景拍攝。

城城對村寨真實環境感到震撼，他說：「之前在西雙版納拍攝已經搭建村寨景拍攝，由於疫情關係，電影公司移師香港拍攝，單是搭建這場景，在元朗用了50萬呎地方去搭建，然後將木材、樹木環境營造泰國金三角，置身村寨令我感覺自己不在香港，可以說是很真實，就連樹木也是泰國運來。」

古天樂指場景媲美泰國實景，他說：「我懷疑在這景拍攝與在泰國拍攝相比更好，搭建布景非常龐大，有飛機殘骸衝落村寨，又有爆車反車，我感覺比在泰國拍更好。」青雲指搭建出來的泰國戴金榮村，感覺神奇，他說：「找了一個很大的地方搭了很多實景，茅屋、製毒工場，很大部分爆炸場面都是在這裏發生。」

（即時娛樂）