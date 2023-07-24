陳卓賢因閱讀啟發新歌創作靈感 盼今年再推出多3首作品 (22:30)

今年全程投入創作的陳卓賢（Ian），繼《再見寧靜海》及《抱抱無尾熊》後，再推出新歌《擁抱後的歌》，在推出新歌的同時，Ian亦透露正準備下一首新作，相當勤力。

新歌繼續由Ian作曲，周耀輝填詞，是2人繼潘宇謙的《天黑時想跟你到白頭》後再合作，歌曲靈感源自Ian一次閱讀後感，Ian說：「寫呢首歌嘅時候，我睇緊一本書，係講寫一封信畀童年嘅自己，當時我諗，如果見到童年嘅自己會講啲咩呢？諗咗一輪，發現原來係冇咩可以同佢講，亦都唔會特別同佢講啲乜嘢，最多只係送上一個擁抱，所以就有《擁抱後的歌》誕生。」

《擁》談的是人生到了某個階段、某個年紀，再遇童年自己時的忠告，但同時亦是童年的自己審視現在的我時的叮嚀。Ian以自己為例去解說：「以前做運動員，日日流緊汗，又或者每日工作都有血有汗，獻上嘅擁抱，代表我知道你嘅有血有汗，但唔緊要，係合理㗎！因為呢啲代表成長印記。」

歌詞中的首句「原來天天有汗 原來天天大個」就已一語道破當中辛酸與理解。新歌亦是送給Inner Me（內在的我）的一首歌，Ian說：「日常生活中我哋未必察覺到佢，可能因為好少時間同自己傾偈，但自己同自己對話嘅時候，就會發現喺心裏面，其實住咗另一個自己。」

歌曲看似是Ian很個人的一首歌，但從另一角度去看，歌曲亦談及人與人之間的關係，Ian分享道：「不論同朋友又好，親人又好，相信呢個世界每一種關係，就算幾親密都好，都有散席嘅一日，所以呢首歌，都可以作為一段關係告終同離別嘅見證。」

《擁抱後的歌》是打從心底的真摯感受，這次Ian在拍MV或錄音時，都用最簡單直接的方法處理，Ian道：「MV唔會好似以前咁要拍攝好長時間，要分Shot令到件事畫面好豐富，簡單直接就可以。錄音亦都係，以往錄音都係錄兩個Session，今次只係錄咗個幾鐘，用咗一個好冇修飾、最直接、最instant嘅方式，呈現出由心而發嘅感情，呢個係最想畀大家聽到。」

回顧2023年過去7個月，Ian已推出了3首作品，但Ian似乎未夠喉，他說：「其實想出愈多愈好，我嘅目標之前想出5首，但𠵱家想嘗試下會唔會可以出到6首，其實拍MV嘅時候，我嘅下一首歌已經進入準備灌錄階段，想早啲錄定，早啲拍MV，然後早啲畀大家聽到。剩番幾個月就到2024年，希望出到心目中預期嘅5至6首歌！」

（即時娛樂）