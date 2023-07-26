《掃毒3》首映｜劉青雲避談送樓畀老婆 郭富城稱3位影帝合作 感受男人的浪漫 (15:39)

劉青雲、古天樂（古仔）、郭富城、方中信、陳國邦、袁富華，昨晚（25日）出席電影《掃毒3：人在天涯》慈善首映禮，有份參與3部掃毒系列的古仔表示，非常享受演出，戲中的大結局拍攝，令他留下難忘印象：「戰爭大場面在疫情中拍攝，本來飛泰國取景，後來改到內地西雙版納也遇到阻滯，結果返香港搭景，過程中我第一次經歷返內地隔離。」

劉青雲指劇組協力在疫情中完成製作，非常難得和愉快，而他飾演的毒販造型夠霸氣，全靠著名美術幫忙設計，笑說：「我好喜歡這個形象，一直保持這個髮型到現在！」

古仔剛獲紐約亞洲電影節，頒發最高榮譽「亞洲影壇非凡貢獻大獎」，表揚多年來為亞洲影壇作出貢獻，他感到很開心：「在外地攞獎得到認同，是好大鼓舞，未來會做更多好電影。」古仔另一部主演電影《暗殺風暴》，同樣安排暑假檔上映，會不會分薄票房？他認為這些事不到他去考慮，不過兩部戲題材都好不同。

城城最近忙於澳門巡迴演唱會，又要兼顧新戲宣傳，提到與他同期開騷的容祖兒因病延期演出，問他有否擔心容易「中招」染病影響演出？他說：「無得擔心太多，我已打了疫苗，難道戴住口罩見大家？現在大家都不戴口罩，希望沒事，澳門騷還有兩場就完成。」城城表示與古仔相隔10幾年，再於電影上碰頭，跟劉青雲合作已是廿年前的事，今次首次撮合3人拍戲，感受到男人的浪漫，希望盡力推動作品。

劉青雲早前與太太郭藹明同遊日本時，被網民野生捕獲，並大讚郭藹明保持少女味，他笑說：「我們戴帽、戴口罩，這樣都見到她有少女味，大家話少女就少女啦！」提到郭藹明最近以首置名義，斥資6488萬元購入貝沙灣四房單位連車位，他笑說：「我不知道，要問問她。（你的物業、財產交給太太打理？）襪我就有，物業我就沒有太多。（送樓給太太？）送對襪給她，物輕情意重。（你畀好多家用，太太好大手筆買物業？）等我返去了解下。」城城聞言大讚青雲：「證明他是好男人，結咗婚冇辦法。（你有沒有送樓給太太？）我送戲飛給她。」

（即時娛樂）