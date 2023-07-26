破毒強人｜陳豪演「末路毒王」展視帝功架 蕭正楠變「無感神探」 奉旨冇表情 (17:18)

由羅永賢（Marco）監製、黃偉強編審、YOUKU與無綫電視聯合出品的《破毒強人》，將接棒《靈戲逼人》，由下周一（31日）起翡翠台播映，演員包括陳豪、胡定欣、蕭正楠、張曦雯、何廣沛、張寶兒、蔣志光、朱智賢、郭柏妍及馬貫東等。

曾製作《律政強人》、《白色強人》等系列的羅永賢，今次與拍檔編審黃偉強炮製《破毒強人》，透過「一代毒王」文華的復仇故事。《破毒》故事圍繞「一代毒王」文華（陳豪飾）發生，12年前，文華因遭最信任的手下葉浩天（蕭正楠飾）出賣，被捕入獄，及後文華抓緊患末期肺癌的時機，在網台記者林可兒（張寶兒飾）「助攻」下，獲特赦出獄，展開一連串復仇大計，目標除了葉浩天，還有見利忘義及見錢開眼的現役毒王鄭福田（蔣志光飾）。

《破毒》首輪焦點，是3大男主角鬥飆戲，在內地網站日前發布的預告片，陳豪在不少特寫鏡頭均展現視帝功架，其中一個咧嘴大笑表情，令人不寒而慄；造型方面，除了難得一見的頹廢造型帶出新鮮感，陳豪在聲線方面亦花了心思，他說：「根據角色嘅複雜背景，同身體退化情况，今次大膽喺聲線作出挑戰，包括對白節奏快慢、高低音平衡，同埋情緒波動時變化等。由於自己年輕時，曾經長時間浸淫沙啞聲之中，呢份感覺都熟悉。」陳豪續說：「呢個角色好多微細變化位，需要特別注意，監製特別提醒我唔好過分瘦削，佢話雖然係反派，但不能過分猙獰。」

劇中與文華最大衝突的葉浩天及福田，角色設計亦各有特色。身為毒品調查科行動組督察葉浩天，當年埋伏文華身邊做臥底，雖將文華繩之於法，但卻因在千鈞一髮之際被踢爆真正身分，遭文華施毒手注入大量毒品以致大腦杏仁體嚴重受損慘變「無感神探」，既失去情感，亦同時失去同理心及恐懼感，剩下的是全神貫注的查案及刻板無味的生活，就連晚飯，也天天吃著同一款意粉。

談到劇中的意粉位，阿蕭為突顯角色精心設計：「今次個角色真係好難去捉點演，因為冇感覺、冇感情，基本上連驚同痛嘅感覺都冇，正常演員要交戲嘅位，我就要完全唔交戲；我同Marco傾過，我哋覺得要做無感就做到底，所以我劇入面會貫徹『零表情』演技去到極致，主要喺細位度花心思，好似服裝我揀全黑，生活細節度都加咗啲戲，有4、5場屋企食飯戲，我話既然佢食咩都冇感覺，畀好單一嘅嘢食就得，所以每次都係整蒜蓉意粉。」

至於同樣背叛過文華的福田，表面上是心狠手辣、認錢認權唔認人的黑幫大佬，私下卻是好爸爸、好老公，為了強調福田的父愛，Marco及黃偉強精心為角色安排不少彈鋼琴場口，想不到因而考起老戲骨蔣志光，Marco笑言：「我同阿蔣合作好多年，佢成日都會好緊張我啲劇嘅音樂做成點，會畀好多意見。今次佢為咗個角色，係咁瘋狂練彈琴練咗7、8首歌，佢係咁死練爛練，希望拍出嚟真實啲，佢仲話好多人都估唔到佢原來唔識彈琴。」

（即時娛樂）