MC張天賦首赴台拍MV 獲導演及女主角讚演技好兼可愛 (18:37)

MC張天賦月初連飛日本台灣，拍攝電影及新歌《抽》的MV，新歌未上架MV將率先首播。早前MC已打定底表示，MV會有粉絲可接受程度的親密鏡頭，MV預告一出，雖然MC已戴頭盔說「劇情需要、各位冷靜」，但粉絲見到MC攬住女主角劇照，仍然群情洶湧紛紛留言話無法冷靜！

MV由曾執導蔡依林、林俊傑、吳青峰MV﹑曾入圍金曲獎最佳音樂錄影帶獎的女導演黃婕妤執導，並由台灣新人詹子萱擔任女主角，而MC則飾演默默陪伴著大小姐的司機。今次新歌寫的是若即若離的情人以及寂寞感覺，是繼《記憶棉》後的悲傷情歌。

MC之前從未去過台灣，問到今次拍攝，有沒有令他難忘的事？他說：「MV入面有幾個情節係幾過癮，今次我飾演一位司機，喺MV入面要揸車，第一次嚟到就要喺台灣揸車，而且台灣係左軚，所以要時間適應。第二係去釣蝦場，因為從未去過，我覺得幾好玩；第三樣就係其中一個情節，係講我同女主角會有一個『結局』，大家會畀啲感情出嚟，我覺得今次自己喺演技上，算係合格、滿意程度，呢個亦賦予咗少少成功感畀我。」

問到MC初次與台灣團隊合作覺得怎樣？MC大讚溫柔專業：「最後子萱要喊嘅一場戲，佢做得好到位，而導演都好爽快，我哋嘅行程緊湊，只得兩日拍攝，我覺得佢將事情都處理得非常好。」

導演和子萱直言對MC的素顏第一印象是「很可愛，MC聞言即扁嘴說：「第一次被形容可愛...」導演表示MV內其實有很多需要演技場口，因為之前完全沒看過MC演戲，未見面之前確實擔心，但開拍之後，卻讓她刮目相看，她說：「不只我，是整個團隊！我們私底下都有討論，攝影師呀美術呀，大家都覺得MC是天生的表演者，很細微的那些東西，因為透過鏡頭都看得到，合作起來就鬆一口氣！」MC聽到導演誇獎後，即飄飄然說：「真的嗎？好爽！哈哈！」

雖然拍攝時間緊湊，兩日裏面只睡幾小時，到拍攝完成臨上機前，才可跟團隊打邊爐，天氣亦比想像中熱，但MC仍享受初次外地拍MV經歷：「喺呢個極端天氣下拍攝過程係幾愉快嘅！一來因為我平時係個好懶嘅人，如果我一個旅行嘅話，都未必去咁多地方﹑見到咁多嘢，今次嚟台灣見識咗釣蝦場、了解佢哋文化同食咗好多好嘢，過程係開心，美中不足嘅係個行程實在太密，一日要拍10幾20個鐘，無時間周圍走，有機會都想嚟玩多次。」

（即時娛樂）